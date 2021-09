Dopo le presentazioni diai canali ufficiali della, nel pomeriggio è arrivata anche la conferenza stampa di, l’ultimo arrivato nel mercato estivo. Ecco le prime parole ufficiali del fantasista ex“Sono molto contento di essere qui, è un’occasione importantissima per me. Ho notato subito di essere arrivato in un bellissimo gruppo. Il ruolo sarà più o meno quello che ricoprivo a Verona e spero di fare bene con questa maglia”.“Il primo giorno ho subito sentito il calore dei miei compagni, tutti bravi ragazzi. Sono contento di essermi adattato così velocemente. La trattativa? Appena ho saputo tramite i miei procuratori della Lazio non ho esitato un secondo, anche perché sono convinto che con Sarri potrò migliorare molto”.“Io spero di fare il meglio possibile e soprattutto di giocare con costanza. Gli obiettivi della Lazio? Credo sia uno, ovvero quello di pensare partita per partita e cercare di vincerle tutte”.“Io ricordo di aver esordito proprio a San Siro contro l’Inter. Stavolta sarà il Milan, sarà comunque un nuovo inizio per me e sono contento di farlo con questa maglia”.“Sicuramente con Sarri ero convinto che avrei potuto migliorare molto le mie caratteristiche. In più la Lazio ha una grande storia, è in una grande città, quindi cercherò di dare il massimo”.“Questo lo vedremo, sarà il tempo a deciderlo. Io comunque ci metterò tutta la buona volontà e penso che il mister potrà aiutarmi molto a migliorare sulle conclusioni in porta”.“Il derby di Roma penso che sia il derby più importante d’Italia. Anche dalla televisione si percepisce il calore di questa città per la partita. Per quanto riguarda la concorrenza deve essere solo un onore per me giocarmi il posto con certi calciatori. Potrò imparare molto da loro”.