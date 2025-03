Lazio, Zaccagni: "Siamo orgogliosi di avere i tifosi sempre al nostro fianco. Patric? Sapevo delle sue condizioni..."

Getty Images

Mattiasuona la carica. "Abbiamo ricaricato le batterie - dice il capitano della- e siamo pronti per il rush finale della stagione". Le sue parole arrivano a margine della presentazione del 4° trofeo Ignazio Scardina, competizione per squadre giovanili intitolata alla memoria del celebre giornalista e storico conduttore della Domenica Sportiva. Nel circolo sportivo della Rai il calciatore della Lazio ha anche ricevuto un riconoscimento al merito, dichiarandosi "orgoglioso di ricevere il premio, in onore di un grande giornalista, noto soprattutto per la sua umanità e professionalità, oltre che per il modo particolare di raccontare il calcio".

"Ci inorgoglisce sapere che sono sempre al nostro fianco. Peccato per la Coppa Italia, maSiamo contenti del percorso fatto finora, ma mancano ancora delle partite che per noi sono come finali".Il capitano della Lazio ha anche parlato del compagno di squadra Patric e della sua operazione: "Ha sofferto tanto per questo infortunio,, ha provato la terapia conservativa ma non ha funzionato, il dolore non gli permetteva di aiutarci. Ha preso la decisione migliore, perdiamo Patric come giocatore, ma ci darà una mano fuori dal campo".

Zaccagni ha parlato anche del suo recente ritorno in Nazionale: "Sempre un grandissimo orgoglio, sono contento di poter dare il mio contributo alla maglia azzurra. Siamo contenti della reazione nel secondo tempo con la Germania: peccato non essere riusciti a passare, ma adesso si pensa alle Qualificazioni Mondiali di giugno".