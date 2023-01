Per la prima volta Immobile non è il capocannoniere della Lazio. Complici gli infortuni, il centravanti di Torre Annunziata ha chiuso il girone d'andata con 7 reti e proprio ieri è stato staccato da Zaccagni, salito a quota 8.



COPPIA GOL - Ottavo nella classifica marcatori, in coabitazione con Dybala, Dzeko, Kvaratskhelia, Dia, e Beto, per Ciro è anche la prima volta sotto la doppia cifra dopo le prime 19 partite di campionato. Al contrario, il rendimento sotto porta dell'ex Hellas, in quinta posizione, alle spalle di Osimhen, Lookman, Martinez e Nzola, non è mai stato così proficuo. In ogni caso la Lazio può consolarsi considerando che i due restano la miglior coppia gol italiana (15 gol totali) e la terza migliore del campionato, dietro a Kvara-Osimhen (20) e Martinez-Dzeko (16).



SARRIBALL - Allargano inoltre lo sguardo alle prime 15 posizioni della graduatoria, la Lazio è l'unica ad avere tre calciatori tra i migliori. A Immobile e Zaccagni si aggiungono anche i 6 gol di Felipe Anderson. Il che rende il tridente biancoceleste il più prolifico della Serie A, con 21 gol. In altri termini, loro tre hanno prodotto il 60% delle reti totali in campionato (35, quarto miglior attacco alla pari dell'Inter). È l'effetto del Sarriball che sta entrando sempre più negli automatismi di gioco, permettendo di sopperire al calo di rendimento del bomber numero 17 e che ieri contro il Milan ha prodotto - ha detta dei protagonisti e del tecnico stesso - la miglior prestazione di squadra nell'ultimo anno e mezzo.