Arrivano le formazioni ufficiali di Lazio-Zenit, gara valida per la quarta giornata del girone F di Champions League. Ecco le scelte dei due tecnici:



Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.



A disp.: Strakosha, Furlanetto, Luiz Felipe, Armini, Radu, Djavan Anderson, Akpa Akpro, Cataldi, A. Pereira, Fares, Caicedo, Muriqi. All.: Inzaghi.



Zenit (3-5-2): Kerzakhov; Lovren, Rakitskiy, Zhirkov; Malcom, Kuzyaev, Barrios, Douglas Santos, Mostovoy; Dzyuba, Erokhin.



A disp.: Vasyutin, Lunev, Musaev, Prokhin, Shamkin, Sutormin, Driussi, Azmoun. All.: Semak.