C'è sempre Zielinski in cima alla lista dei desideri di Sarri per sostituire Milinkovic. Il rifiuto dell'offerta arrivata al centrocampista dall'Arabia ha riacceso le speranze biancocelesti, ma è chiaro che a quelle cifre i capitolini non potranno mai arrivare. Lotito nel frattempo ha riallacciato i contatti con De Laurentiis per trattare il cartellino, poi sarà il calciatore a decidere.



LA TRATTATIVA - La valutazione del Napoli parte dai 25-30 milioni, mentre il presidente della Lazio al momento ne ha messi sul piatto una ventina. I colloqui tra le parti comunque andranno avanti nei prossimi giorni. Zielinski resta infatti in scadenza tra un anno con i partenopei e di rinnovo non se ne parla più da settimane. I buoni rapporti tra i due patron lasciano intendere che un compromesso a metà strada si possa trovare.



SCELTE - Il calciatore ha parlato con Sarri nei giorni scorsi e in caso non si concretizzasse il trasferimento in Arabia, la Lazio sarebbe la prima scelta. Gli sceicchi però sono pronti a un nuovo rilancio, che potrebbe arrivare a breve. A quel punto la scelta sarà solo del giocatore che a 29 anni dovrà ponderare bene le possibili opportunità, economiche e di carriera, per il proprio futuro.