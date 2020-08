"Sono davvero contento che Simone Inzaghi abbia battuto il mio record di panchine in biancoceleste. Ha fatto molto bene in questo periodo alla Lazio ed giusto così. Anzi mi auguro che ne faccia ancora tante altre in biancoceleste". Dino Zoff, ex allenatore e presidente della Lazio, commenta così al Messaggero il primato di Inzaghi. Per il prossimo anno Zoff non ha dubbi e dà un consiglio al suo ex giocatore: "Simone non deve spaventarsi. Ecco non deve pensare subito alle tre gare in una settimana come un problema. Questo in passato qualche problemino lo ha sempre comportato, E poi chiaro che la rosa vada rinforzata, ma in questo credo che il ds Tare sia bravissimo".