L'ex presidente e allenatore della Lazio, nonché simbolo del calcio italiano Dino Zoff ha parlato a Il Messaggero di diverse tematiche. Tra queste, ha detto la sua anche su Luis Alberto. Ecco come si è espresso sul Mago: "Luis Alberto e Milinkovic divisi? Questa è un'idea del nuovo allenatore. Sarri la pensa così. Io da fuori vedo un centrocampista fortissimo, anzi sino a ieri imprescindibile nella formazione biancoceleste. Non si può rinunciare alla qualità di un giocatore simile. Se è una punizione? Tutto è possibile, ma se uno all'improvviso non gioca, o scende in campo saltuariamente, non può essere soddisfatto certamente. Io, uno così, cercherei sempre di recuperarlo".