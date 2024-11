, questa volta contro il Bologna, proprio come aveva concluso il mini ciclo prima della sosta per le nazionali. La squadra guidata darisponde al gruppo formato da Inter, Atalanta e Fiorentina, dietro la capolista Napoli, e resta aggrappata al treno di testa. Tre gol e tre punti all’Olimpico contro un Bologna che prova a restistere alla forza d’urto di una squadra come quella biancoceleste ma deve cedere dopo settanta minuti., aprendo un varco nella difesa avversaria., lasciando il pallino del gioco in mano ai biancocelesti senza concedere spazi e varchi e chiudendosi.In un collettivo formato da tanti calciatori importanti, che continuano a crescere a vista d’occhio e migliorare di partita in partita il livello delle prestazioni - non a caso tanti di loro stanno guadagnando stabilmente un posto nelle rispettive nazionali -,nel post gara. L’ex Verona dimostra ancora una volta di sapersi prendere i rischi e non avere paura, portando a casa un’altra vittoria importante. Dopo il rosso a Pobega, per scardinare la difesa del Bologna, l’allenatore della Lazio inserisce le due punte e viene premiato dall’inserimento inaspettato di Gigot, protagonista inatteso.Tra gli aspetti che più stanno stupendo in positivo di questa Lazio è quello legato ad un gruppo solidissimo, in cui tutti riescono a ritagliarsi il proprio spazio e risultare decisivi. Dopo l’infortunio di, una brutta notizia per Baroni, è il suo sostituto,a sbloccare il risultato. Arcigno, caparbio e deciso. Dopo i pochi minuti accumulati tra contro Como, Monza e Genoa, il difensore ex Marsiglia si presenta all’Olimpico con una rete pesante, che sblocca una gara complicata e la mette in discesa. Nel finale segna anche, che consente alla. Un segnale inequivocabile della forza di questo gruppo.Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite, Europa League compresa, quinta di fila in Serie A. La Lazio di, uno dietro l’altro, guadagnandosi paragoni ‘pesanti’. Con il successo contro il Bologna arriva la. Un dato che certifica la straordinaria continuità della squadra in questa prima parte di stagione, dove solo il Napoli ha fatto meglio in termini di punti. Inoltre la Lazio ha ottenuto sette successi di fila contando tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra settembre e novembre 2017 (furono 9 con Inzaghi in panchina). E se da una parte il gruppo sta dando risposte assolutamente positive, dall’altra i numeri di alcuni singolo rispecchiano il momento d’oro della squadra.di fila in Serie A solo per la seconda volta in carriera, la prima da gennaio 2024. Non un semplice caso.La Lazio ha dato una dimostrazione di maturità e di forza, con una partita da grande squadra. La vittoria contro il Bologna è figlia del gioco e della filosofia di Baroni: un calcio propositivo, che mira a mantenere il possesso palla, cercando con pazienza di aprire varchi nella difesa avversaria. Il messaggio dell’allenatore è chiaro:. Ed è così che anche questa volta i biancocelesti hanno trovato la via della rete con interpreti diversi, non solo con i protagonisti più attesi.. Non è un caso che i biancocelesti siano la seconda forza del campionato per differenza reti e tra le migliori anche per solidità difensiva, un aspetto su cui Baroni ha lavorato molto dopo un inizio a rilento. La Lazio è consapevole di avere tutte le carte in regola per essere protagonista in questa stagione, ma Baroni e i suoi uomini sanno che il campionato è lungo e che mantenere alta la concentrazione sarà fondamentale.Il numero uno esalta - e ci mancherebbe - mister Baroni e non risparmia frecciatine nemmeno troppo velato. “” e “Forse sono stato io ad aver ritardato alcuni avvicendamenti perché ero molto attaccato a persone che potessero rappresentare la Lazio”,e il campo stiamo premiando le scelte della società sia nell’individuazione dell’allenatore che sul mercato.La stagione è lunghissima e siamo solo a fine novembre. Baroni ‘ha fame’, come ha sottolineato Lotito, e lui rappresenta in questo momento la garanzia per i tifosi della Lazio.