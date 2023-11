Tutti lo sapevamo che asarebbe stata durissima, tranne ladei primi 4 minuti del secondo tempo. Di fatto è stata l’ennesima lezione: in Serie A, in ciabatte non si può nemmeno rientrare dagli spogliatoi per 2 minuti un po’ svampiti. E poi, l’altro grande insegnamento: se il Bologna fa una grandissima partita di qualità, applicazione, solidità, agli uomini di Sarri non basta farne una buonina per portarsi a casa qualcosa che non sia l’ennesima sconfitta di questa stagione.Questa stagione ci sta insegnando insenature e rilievi del gioco di Sarri. E ce ne sta illustrando i difetti se alcuni ingranaggi storpiano il meccanismo generale. In questo momento, a vuoto girano gli esterni d’attacco: Zaccagni e Felipe Anderson preoccupano per il vuoto che generano, esembra essere d'accordo con la loro nulla proposta.. E qui entra il difettaccio di questa Lazio. Se recuperi così tanti palloni, e non riesci a creare palle-gol, vuol dire che qualcosa va storto. Pur con la difesa avversaria scoperta e in uscita, la Lazio non riesce a creare tanto. E questo è mortificante:ha la palla buona di testa e se la fa respingere dalla traversa e da quell’arbitro romano, che praticamente fischia solo quella spinta, e nessun’altra. Il tema è chiaro: se nemmeno con la squadra aperta riesci a renderti pericoloso, come farai appena si chiudono?. Tutti gli automatismi sembra annoiare e risultare già visti, triti. E Sarri non sembra in grado di inventarsi qualcosa di nuovo, se non qualche lieve cambio di persona.Quando la squadra avversaria fa il fortino, la Lazio soffre terribilmente e diventa noiosa da morire. Gli uno contro uno diventano sterili, la frustrazione sale, le ansie pure., trascinato da uno straripante Zirkzee (la punta che serviva? L’ho detto). E la Lazio indulge in quell’onanistico e speranzoso possesso palla lunghissimo. Nei fatti, si crogiola nella speranza che qualche spazio si apra, che qualcuno faccia un buon movimento. Un divenire che non diviene mai: forse è questa la miglior definizione di tutto quel potenziale che resta spento, inutilizzato, inutile. Sarri stavolta non riesce a cambiarla nemmeno con la Lazio B.e avvolgente, tipo quelle marche di detersivi ammorbidenti con l’orsetto.entra talmente male che viene da sperare che l’arbitro lo butti fuori quando scalcia Posch, e purtroppo niente, tocca vederlo fino alla fine.La presenza contemporanea in campo di Kamada e Luis Alberto sembra quasi facilitare il Bologna, che può fare quello che ha fatto bene, oltre a proporre un’ottima partita, far sentire la presenza. E la Lazio, in maniera veramente ingenua, per tutta la partita finisce a terra, invoca un fallo che, con una grande coerenza, dopo averlo fischiato ail romano non fischia mai più.Perfino all’ultima azione, un altro che sembra molto in confusione e sembra spaesato e poco inserito, si getta a terra speranzoso. Speranza: che finisca presto, che l’arbitro fischi qualcosa, che qualcuno si inventi qualcosa, di non vedere più sconfitte, che si apra qualche spazio o magicamente il Bologna, in preda ad una paralisi collettiva, ci faccia segnare.: questo è il riassunto perfetto della Lazio a Bologna. Una continua speranza disattesa.Senza sapere bene cosa fare per rimediare.