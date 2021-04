Diranno. I tifosi della Lazio l'hanno scritto chiaramente su tutti i social, l'hanno urlato nelle radio e su Di Bello io lascio.. Per favore, non mi fate aggiungere altro: mi limito solo a dire che. Un rigore di cui parleremo dopo preso dopo pochi minuti, un raddoppio disgraziato che inaugura una serata da buttare di Reina, che praticamente non ne ha presa una, specialmente sul suo palo. Ma in questo big match la Lazio ha semplicemente palesato quello che ha fatto vedere in tutta la stagione. Il bellissimo, e gli errori anche strutturali che abbiamo visto tutto l'anno.Questa partita per alcuni (non per me) valeva una stagione, di certo l'ha rappresentata a pieno: la Lazio veniva da 5 vittorie ma tutte ottenute allo stesso modo.evidente, con meccanismi scricchiolanti in alcune fasi della gara. Ma anche squadra, bellissimo, tecnico e irresistibile. Il problema è stata l'estensione nel tempo, l'incapacità di dilatare questa bellezza per più di una serie di accelerazioni, seguite da momenti di buio. Tutto quello che abbiamo visto contro il Napoli:, ha grande tecnica, prova cose bellissime ed ha le capacità di portarle a termine. Di fatto è costruita per ben altre posizioni, e si vede.Si è visto, e ve lo dico in un momento delicato di rinnovo, il difetto capitale di Simone Inzaghi in questa stagione così delicata, e se volete l'ombra di una costruzione di squadra viziata e sbagliata all'origine:Nonostante fossero infortunati, acciaccati, qualcuno al limite della convocazione.. Li ha umiliati: i big del Napoli hanno giganteggiato anche perché quelli della Lazio dovevano partire dalla panchina.Se sì, il problema è di chi li ha portato. Se no, il problema è di Simone Inzaghi, della sua ossessione per i suoi amuleti, i suoi feticci, la voglia di metterli sempre e comunque dentro, come se non ci fossero altri.. Le scelte sbagliate, gli episodi, l'arbitro, Reina, il palo di Correa, un risultato troppo pesante per quello che si è visto. E ora chiudiamo con l'inizio.- Il rigore? Milinkovic alza tanto la gamba, tantissimo, Manolas abbassa la testa, l'azione successiva poteva essere rigore per Lazzari e rosso per il difensore del Napoli., amo molto Sky che ci ha mostrato solo la prospettiva in cui sembrava un calcio in faccia senza pietà. Peccato che non lo era. Era un pallone calciato, con Manolas che abbassa la testa e tocca il piede, molto alto (bisogna essere onesti). Tutta la situazione è molto sfortunata lato Lazio, ma più lo rivedo lento e più penso che avrei dato rigore. Farris dice che era gioco pericoloso: mi sembra che la corrente della "condotta imprudente" di recente sia più robusta. Io avrei lasciato giocare, stop, ma non sono un arbitro. Questa è: se Reina avesse parato QUALCOSA, se Di Bello avesse valutato in maniera diversa questo episodio e avesse deciso di dare l'altro rigore, se la Lazio non avesse subito il secondo gol, se Leiva avesse avuto la benzina per leggere la giocata di Insigne, se se se, basta: i big match si vincono con i dettagli., la Lazio era sotto di 3 e sembrava poterla riprendere, figurarsi sotto di 1. Non ci nascondiamo: poteva andare male, è andata peggio. Finito tutto? Non ancora. Non ancoraIl delitto perfetto non esiste forse, la partita del tutto sbagliata l'abbiamo appena vissuta. Ora bisogna fare tutto il giro, e giocare quella perfetta. Siamo ancora là.