con serietà, dedizione, e la precisa consegna di sorpassare la metà campo solo per battere rigori. Esagero, anzi la maggior parte delle azioni le ha avute la Juve, ma è proprio questo il punto: Sarri sbatte contro le resistenze compatte ed ordinate, e non ha alternative a sbatterci come Bart Simpson in una famosa competizione con un criceto. Avete visto quella puntata? Un criceto non tocca più il cibo collegato alla bassa tensione, Bart lo tocca di continuo, ci sbatte contro di continuo.punta chiaramente a vincere le partite stordendo tutti gli astanti con una noia stagnante.e usare il pallone solo per tenerlo senza grande costrutto, in attesa dello scatto di Chiesa o di un contropiede particolarmente appetibile. Allegri crede - mi pare -e decide di impostare la gara per massimizzare i profitti. Detto della Juve, ora passiamo a noi:Abbiamo cercato di andare a lottare con loro sulla noia, e abbiamo perso. Boccerei il tridente leggero che ha sostituito Immobile, se ci fosse una qualche alternativa. Sarri ha sbagliato scelte, che in realtà non ha.Di questo Lazio-Juve brutto, esteticamente irrilevante e deciso da due sciocchezze individuali di Cataldi e Reina, salvo però alcune cose. I primi 20 minuti della Lazio sono stati belli, intensi, di buona fattura e dal ritmo alto. Mi sono commosso vedendo Immobile con le lacrime agli occhi, e mi viene da dire con una mezza battuta e mezza no che dalla tribuna forse è stato più pericoloso degli altri attaccanti. La compattezza della squadra è stata ammirevole, il pressing a lungo efficace,Non fare neppure un tiro in porta contro la Juve, ben messa, compatta e decisa, ma comunque non al top (Allegri è ancora piuttosto lontano dal dargli cattiveria e forma, ma intanto fa punti), è grave. Non trovare soluzioni e non vincere duelli uno contro uno è atipico per la Lazio.Una colpa chiara, precisa, con un responsabile tecnico che non mi va di nominareIl nostro ha sbagliato le scelte, il tridente leggero non ha funzionato, ma ne aveva altre?, ma Sarri è meno sadico di me, non se l'è sentita di portare avanti richieste di acquisto killerando un giocatore già morto per sua stessa ammissione facendolo marcare da Bonucci e de Ligt,Lasciare andare viaper tenersi questo Muriqi è stato un errore strategico forse obbligato ma che stiamo pagando.Lo hanno detto tutti, ha senso dire che il cambio di modulo operato da Allegri ha cambiato la partita.. La Juve si è messa meglio e ha trovato il golNon mi va di parlare del rigore: Sarri ha già parlato per me, è un. Ma Cataldi non deve mai scivolare là. Non aveva senso, ed è stato punito. Tutti siamo stati puniti.Nella scala dei rigori tra uno sacrosanto e uno che fa sacramentare, per me non si piazza vicino a nessuno dei due. L'arbitraggio non mi è piaciuto per niente,Aspettava il Var sul rigore? È questa la tecnologia pensata gli arbitri che non sono il top, una mera revisione degli errori piccoli, medi, grandi, un robot domestico delle loro piccole o grandi briciole lasciate per strada? Non ce l'avevano proprio venduta così. Il secondo è una scemenza di Reina, parte dal solito Di Bello che ha un metro arbitrale del tutto discutibile, fischia sostanzialmente in maniera caotica, senza una linea, sciorinando gialli a casaccio,. Forse prende gol se non esce, di certo non fa la figura dello scemo, alla sua veneranda età dovrebbe essere sempre la scelta più saggia, evitare di farla.Contro Allegri,. Mi scuserete, per me Allegri ha ragione, la polemica tra risultatisti e giochisti è narrazione giornalistica. Poca roba, il calcio è altro, di più, meglioquello che ogni tanto sbatteva contro questo muro di gomma di Allegri. Dicevo, non mi schiero nella polemica, ma voglio dire una cosa: il calcio può essere intenso, forte, perfino senza giocare bene e senza il bello al massimo livello.Poche palle gol, ma calcio a 200 all'ora cavolo, col cuore a 1000. ANon voglio pensare che abbia voluto endorsare un suo ex allenatore, di una sua ex squadra.Si vede, e lo so perché siamo coetanei, che ad una certa età si capisce l'importanza del dormire bene.