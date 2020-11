Altro che all'aereo, al periglioso atterraggio di Crotone in gran tempesta:35 anni, è l'uomo simbolo di questa prima parte di stagione. Una gran tempesta per Inzaghi ed i suoi: questo gruppo così compatto ha avuto crepe, dichiarazioni fuori luogo (prima Acerbi, poi Luis Alberto, ora pure in video), ma si è sempre ricompattato.ma in campo ha sempre trovato una purezza d'intenti e una chiarezza di visione che solo la mano di Inzaghi può aver inserito con dolcezza nei loro cuori e nelle loro anime.: ora che la fase idrofoba delle scottanti rivelazioni di una certa parte ben schierata giornalistica ha esaurito i toni trionfanti, e finalmente possono parlare i fatti. Non so bene come andrà, ma intanto - da quanto sembra - forse potete togliere dalle prime pagine Ciro Immobile. O piazzarlo per la sua ennesima doppietta]Dove c'è emergenza Parolo, il Mr Wolf di provincia, risolve problemi. H. Ogni volta, in ogni ruolo: davanti alla difesa, nel suo habitat di mezzala, perfino in difesa stessa, da esterno destro. Quante vite, quanto sacrificio, l'inno più alto possibile all'umiltà: lui semplicemente lo fa,. Dove Inzaghi indica, lui risponde ok e va: il sogno di qualsiasi persona.è in qualche modo maledettamente giusto, una specie di correttezza profonda ed endogena del calcio, che sia lui, dopo 35 anni, a segnare il secondo gol della Lazio contro lo Zenit, il suo primo gol in Champions League.IL CALCIO E' GIUSTO - Ne sono convinto: nel profondo, nelle viscere, il calcio è uno sport giusto.ma il frutto delizioso di un gol nella coppa più importante non cade lontano da un albero fatto di umiltà, forza, intelligenza tattica e capacità di lettura del campo e delle situazioni. Non rimarrà forse negli annali, Marco Parolo, come Ciro Immobile, o nella fantasia degli esperti di calciomercato come Milinkovic Savic.Con nessun altro: se c'è un simbolo di quello che tutti i bambini dovrebbero volere - i traguardi raggiunti metro dopo metro -Ma non si trova sulle prime pagine dei giornali, non lo trovate tra le pagine inzaccherate di fango: a 35 anni, chi lo cerca sa che può trovarlo al suo posto.