Contro tutto e tutti. Quella di Marassi era la più classica delle partite ‘velenose’, in cui un avversario con la testa sgombra può approfittare di una serie di fattori psicologici negativi e infliggere il definitivo colpo del K.O. E invece la, che in un solo colpo, come l’ha definita lo stesso club biancoceleste nel comunicato diramato alla vigilia del match,Una Lazio più forte delle avversità, che in trasferta va in doppia cifra in campionato in termini di vittorie. Al Ferraris,. Quella squadra con morale e i muscoli a pezzi dopo l’eliminazione europeaUna reazione da 'big' dopo l'eliminazione contro Bodo/Glimt, pesante da digerire e da metabolizzare, con il rischio - al contrario - effetto boomerang e fine anticipata della stagione a causa di un crollo mentale. Invece di sciogliersi inesorabilmente in pochi giorni, accusando il contraccolpo psicologico di una sconfitta ai rigori che ha fatto male, i biancocelesti reagiscono come meglio non si potrebbe. A Marassi, la Lazio ritrova la compatezza del gruppo e la forza dei singoli. Non solo, con il Taty in versione, all’ennesima partita super in questa stagione, senza dimenticare la prova super di, al terzo assist di fila e autore di un'altra prestazione top.Grinta, voglia di reagire e non mollare, per giocarsi le proprie chance fino all'ultimo.Come se non bastava, dopo la forte delusione mista alla fatica fisica dopo i 120 minuti contro il Bodo/Glimt all’Olimpico, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League,. Una confusione nella gestione che ha provocato non pochi problemi al club capitolino dal punto di vista logistico ed emotivo e ha costretto Baroni e i suoi ragazzi a recarsi a Genova il giorno stesso della partita, obbligandoli a viaggiare a poche ore dalla gara., che hanno fatto trapelare notizie per poi tornare sui propri passi a più riprese, paventando deroghe poi ritrattate e. Decisioni ai più incomprensibili e indecifrabili, ai limiti del paradosso.Con la vittoria sul Genoa, la squadra di Baroni raggiunge quota 10 partite vinte in trasferta per la quarta volta nella storia, dopo il 2017/18 (12), il 2019/20 (10) e il 2022/23 (11). Un traguardo che evidenzia ancora una volta la bontà del lavoro del tecnico, che nel momento diOra, a cinque giornate dal termine,. In casa i biancocelesti sono reduci da quattro pareggi consecutivi e gran parte delle speranze europee (e in particolare di Champions) passano proprio dal fattore casa. Tra le mura amiche, la squadra di Baroni se la vedrà con Parma, Juventus e Lecce,. La Lazio c’è e vuole giocarsela fino alla fine; a Genova l’ennesima prova di livello e un ulteriore messaggio alle rivali. Per sognare, però, l'Olimpico deve diventare davvero quella spinta in grado di determinare e spingere Zaccagni e compagni verso un risultato che sarebbe davvero incredibile.