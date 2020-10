Lascialo a casa, lascia in pace. Lo fai allenare, si gode la famiglia, i 3 figli. Lascialo a casa, questo è accanimento terapeutico. Lascialo stare: tChe le belle parole sono solo pura facciata, che nelle partite importanti giocherà sempre il 'Gallo' Belotti. Lascialo a casa, così non dovrai gingillarti con questa offensiva - in tutti i sensi - alternanza, ma dovrai SOLO pensare a come mai la tua Nazionale del bel gioco virtuale e dei bei propositi non riesce manco a tirare in porta.Ovviamente la mia è a metà tra una provocazione e un'amara constatazione di una realtà. E tutti quelli che ce l'hanno con Ciro, perché all'estero, perché in Nazionale, saranno più contenti.. Si godrannotitolare sempre: strano vero, che il più grande goleador nazionale giochi sempre titolare, vi sorprende vero? Il nostro, che è finito perfino sopra il divino polacco (una delle punte migliori di questa generazione, forse la migliore ad oggi) nella Scarpa d'Oro, deve ciancicare in panchina per tutta la partita. Ovviamente contro l'Olanda voglia il cielo, Immobile giocherà. Ma si tratta di un'alternanza francamenteDavvero? A me non dispiace eh, ma poi, detto tra noi, non viene dalla sua migliore stagione, e questa per il suo Torino rischia di essere almeno parimenti complicata. Una brutta piega per lui, ma non è un problema dai:e. Il Mancio è così: adora la meritocrazia. Ah, per quelli che parlano di sistema di gioco inadatto ad Immobile, etc etc. chiedete a Mancini:Chiedesse ad Inzaghi, se non dovesse essere in grado di fare il suo lavoro.Una piccola parentesi doverosa sul mondo Lazio: in casa Inter stanno fioccando i positivi, noi che ci abbiamo giocato tutto ok? Detto ciò, stamattina mi sarò pure alzato con la luna storta,mi fa venire voglia di un bicchiere di genziana alle 8 del mattino. Tanto la sensazione a livello di bruciore sarebbe quella. Francamente è una grossa responsabilità della società, mi sembra doveroso ricordarlo come un mantra.Sono contento per Marco, che si allungherà la carriera di qualche mese. Contro Haaland, in caso, ci penserà Milinkovic ad oscurare le altre stelle, come successo in Nazionale tra Serbia e Norvegia.e il nostro rapporto con l'Eterno da parte di Tare e Lotito. In combutta con Mancini, probabilmente.