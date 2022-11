Una settimana perun mondo biancoceleste., malissimo (certo, non è memorabile come mi dicono alcuni in una famosa chat ma ok) dall'e Luka, la baby promessa argentina, si faceva buttare fuori in maniera sciocca. Passa una settimana, e un derby sotto innumerevoli ponti, ee l'aggancio al Milan nelle mani di Maurizio. Che ora dovrà affrontare la sua ex squadra, la Juve, e la sua ex nemesi, Allegri, prima della lunghissima sosta.Contro ilè scesa una Lazio in ciabatte, bisogna dirselo. La squadra era stanca, ha profuso energie mentali e fisiche nel derby, sembra il classico trappolone., e solo pochi centimetri lo condannano, e in generale non c'è brillantezza, e c'è evidente calo fisico. Normale, fisiologico, il calendario sta mettendo tutti alle corde. Per liberarsi del Monza serve un bello strappone a sinistra, Pedro che va a tirare, imprecisione dell'estremo difensore e. E Luka Romero può godersi l'urlo dell'Olimpico, per la prima volta.I tifosi della Lazio, dal suo arrivo ancora più imberbe, se possibile, dal Maiorca. In lui hanno visto qualcosa: brevilineo, scattoso, passi brevi e grande tecnica, gli hanno riconosciuto però soprattutto sfrontatezza e tenacia, due qualità molto apprezzate.. In effetti, se ci pensate, è il sogno di tutti:Che un sogno si avveri, e non solo quello di Romero: ma di tutti quelli che hanno sognato di entrare, segnare, decidere la partita. Mentre si scaldava a bordocampo, lo ha festeggiato anche il Lazzaro- Il ritorno del re biancoceleste è stato il secondo festeggiamento di una notte fredda ma non avara di emozioni (la partita un po' stantia è stata a dire il vero).e punta a fare un tempo, 60 minuti, non si sa contro la Juventus. Sarri lo metterà dal 1', o se lo giocherà a partita in corso? Difficile dirlo, difficile capire quanti minuti ha nelle gambe il bomber biancoceleste.A proposito di: che sia a norma di regolamento o meno, avverto prima che, se non mi danno un rigore come quello per il fallo di mano di Alex Sandro, probabilmente smetto di guardare il calcio (e con me molti altri, anche di una famosa chat).sono interessante per i forum di arbitri o i gruppi in cui si discute un fallo di mano in Paraguay, ma qui per me quella è mano, e stopquando poi mi ritroverò a tifare ping-pong, o qualsiasi altra cosa dove non ci sono rigori possibili. Mi sembra ci siano tutti i presupposti per una caldissima trasferta., prima di una lunga sosta che forse cambierà tutto, dopo un ottimo avvio di campionato. Nel frattempo, ha qualche ora ancora per coccolarsi, prima che diventi grande.