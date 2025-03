Laziomania: Baroni cancella il turnover, non si fida delle riserve? Squadra cotta e 2 problemi irrisolti

Soprattutto prima della sosta. Una pausa che servirà a ricaricare le energie fisiche e mentali, ma che non offre la possibilità di riscattarsi subito. Una débacle che, però, non può e non deve semplicemente essere catalogata come una partita no. Una partita in cui fattori imponderabili hanno portato a quella che non può che essere definita. Il Bologna gioca probabilmente la partita più bella della sua stagione e merita un punteggio così ampio, con ben cinque reti messe a segno, ma, nonostante il sorpasso degli emiliani.Al netto degli infortuni, con Dele-Bashiru alla vigilia e Nuno Tavares nel riscaldamento costretti ad alzare bandiera bianca, a lasciare perplessi sono le scelte di Marco Baroni. A differenza di inizio stagione e di una prima parte d’annata sportiva simile per impegni ravvicinati e calendario intasato,A Bologna si presenta una. Eppure l’allenatore biancoceleste preferisce puntare ancora sugli stessi, reduci dalle fatiche di Europa League, al termine di un ciclo infernale con le quattro trasferte di fila e il doppio impegno casalingo contro Udinese e Viktoria Plzen,. I mancati impieghi dei vari Noslin, Tchaouna, Belayhane e Gigot, senza dimenticare l’oggetto misterioso Ibrahimovic,Baroni si prende la responsabilità della sconfitta giustificando una prestazione orribile da parte della Lazio, nel secondo tempo totalmente in balìa degli avversari e incapace di reagire alle avversità.. Un dato eloquente fotografa perfettamente la fragilità mentale dei capitolini:. Due di questi sono arrivati al Dall’Ara e hanno dato il via all’uragano rossoblù, che si è abbattuto su Zaccagni e compagni., dopo la sosta, quando inizierà un altro ciclo di gare che vedranno la Lazio impegnata tra campionato ed Europa League con il viaggio in Norvegia per affrontare il Bodo/Glimt.. Con la sfida casalinga contro il Torino, inizierà una serie di gare in cui non sarà concesso nessun passo falso. La Lazio deve reagire e deve farlo subito.Il blackout in avvio di secondo tempo è evidentemente un aspetto su cui Baroni dovrà lavorare, e non poco, così come(Milan a San Siro, Napoli al Maradona ed emiliani all’andata). Un dato rilevante e un trend, confermato anche all’Dall’Ara, che la squadra di Baroni non è riuscita a invertire, ma che può pesare enormemente sull’obiettivo da raggiungere e il piazzamento finale.