Siamo già morti Claudio Lotito, non infierire, stai sparando sulla Croce Rossa. Siamo morti Claudio, non vedi? Il calciomercato più orrendo che si potesse immaginare fino ad ora. Se dovessimo valutare questo luglio 2023, ci sarebbero gli estremi per piangere amaramente. Fino ad oggi, l’unico acquistoun buon rinforzo (a me piace, lo dico ora), ma insomma. Nel frattempo, è solo partito un Milinkovic Savic. E Lotito continua a sfogarsi con i giornalisti, Sarri che boccia tutti, e Sarri di qua, e Sarri di là, virgolettati, interviste fiume. Lo hanno liberato, e sta caricando tutto il caricabile, tipo cinghiale circondato dai cuccioli.. E sulle app legge Sow, legge di un acquisto sorprendente e scopre che è Fred, e via discorrendo. Siamo morti, e Lotito ci sta caricando ancora.Se lo muovesse un po’ di pietà cristiana, nella prima settimana di agosto Lotito chiuderebbe 3-4 colpi. Secchi, senza ripensarci, con l’OK DI SARRI. Lo ripetiamo, Houston: ci serve l’ok di Sarri. Lo deve sapere. Che Fabiani sia avvisato all’ultimo secondo di, o che non lo sappia proprio, che la Comunicazione sia sempre più defilata (Rao, torna, dove sei, fermalo), che il ds non ci sia, ci importa poco. Ma ci serve l’OK DI SARRI. Senza l’ok di Sarri, Claudio, niente da fare.Li mette in campo lui poi. Lo sai che, se non li vuole, gli fa fare panchina fino a farli invecchiare. Facci un piacere: vuole? E dagli sto benedetto ragazzo. Il Napoli vuole troppo? PAZIENZA. Daglieli. Per una volta può Lotito Claudio non stravincere?Vuole stravincere. Non si accontenta di assoggettare Cartagine, ma Delenda Carthago.Per accontentare l’allenatore, bisogna a volte perderci un po’. In una sessione di calciomercato in cui ha solo stravinto, a Claudio Lotito ora viene chiesto di far felice il suo allenatore. Dopo averne straparlato, averlo lodato, averlo amato, ora gli si chiede di accontentarlo.senza tutte ste interviste folli, vanesie, fiumane di paroloni, concettoni, e poi chiacchiericci, giornalisti melliflui, vedove di Tare, tutti questi corifei che non gli dicono la verità. Claudio, te la diciamo da qui: fai felice Sarri,Avremo sprecato 2 anni, ma soprattutto avremo sprecato tutta questa volontà comune, tutta questa sete, tutta questa fame di bellezza. Sappiamo che non sarà felice, Claudio, di sapere che il popolo biancoceleste ama Sarri. Sa che ci sono sacche di resistenza, che una certa stampa ha sempre favorito Tare, per via di certi rapporti, certe esclusive, certe confidenze. E ora, senza Igli (a proposito, è andato allo United, o in qualche big?), si sente orfana, e biliosa se la prende con chi ha in qualche modo favorito un cambiamento epocale. Bene. Il cambiamento epocale c’è stato. Ora chetate Lotito, consigliamo lunghe passeggiate in quel di Cortina, la cornice è splendida.la chiave è tutta lì. Chi non l’ha capito, o è di un altro partito, o è in malafede, o semplicemente non capirà mai molto. Basta Claudio, se continui a caricarci così, a finenon ci arriva nessuno. Tranne forse chi ci vuole male, che gongola.