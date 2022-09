, ed è partito un bel pianterello generalizzato.Diranno così perché lo sperano, ignorando che questo campionato regalerà tantissime partite strane, atipiche, amorfe e inaspettate. Ma tutto diranno così anche per rabbia, rosicata, cannoneggiamento e perfino. UnLo dico ora che la rabbia c’è, ed è giusta: la strada è questa.Non è andata bene: la Lazio si era stancata, si era un po' impigrita,ci ha provato ma il più spompato sembrava Immobile a dire il vero, più che Zaccagni.Viene da chiedersi se, o se alla fine non fosse mai stato davvero convinto. Fatto sta cheè rimasto in campo, e la Lazio è piano piano evaporata in pericolosità offensiva, perdendosi come lui man mano perdeva le forze.Difficile commentare Gila, maha fatto tutto bene tranne il passaggio che ha aperto la strada al gol di Gabbiadini (con Marusic che stringe con 1 ora e mezza di ritardo, per inciso). Questo sia un monito per questo ragazzo: la Serie A è sicuramente fisica, cosa inadatta a lui, ma questo ragazzo ha tecnica e testa per aiutarci., pena due punti in meno, e un punto bucato, può darci una grossa mano. Segnatevelo.Questo sarà il campionato fino ai Mondiali:. Sarri non cambia molto, e alcuni elementi ne avevano poco. Ok, nonostante una formazione che forse andava ritoccata più in profonditàha perfino stinto la reazione rabbiosa della Samp per un rigore visto, rivisto, che per me c’era pure. Ha tenuto il pallone e ha forzato, ha preso un palo e poteva chiuderla e non l’ha fatto. Colpevole di arroganza, direte voi. Il calcio gira così a volte, dico io, anche se fai di tutto, e hai occasioni.aggiungo io.- Aavete fatto tanti funerali., chi perché non vuole perdere punti da schifo contro una Samp che, intera, difficilmente arriverà al panettone. Eppure, contro la stessa Samp, stretti tra due big match difficilissimi,, senza concedere se non pochissimo (lo stesso rigorino nasce da un rimpallo malandato). Dobbiamo farcene una ragione:Ma non solo della Lazio, di tutte.. Penso che questa squadra abbia necessità di imparare alcune cose, alcune furbizie, è un gruppo nuovo. Deve sgrezzarsi, specialmente in alcuni elementi. Che però hanno margini, hanno qualità, ci sono finalmente delle rotazioni sensate.Non so come andrà questo ultimo giorno di mercato. So che, al netto delle giuste rosicate, la strada è quella giusta, è segnata.