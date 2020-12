Ora serve soprattutto qualcosa di molto diverso. Servono idee nuove, meno prevedibilità, l'idea di un cambio di modulo: ora sta tutto nelle mani di Simone Inzaghi.1 punto in due partite in cui la Lazio avrebbe potuto vincere è troppo poco,. Il punticino preso contro il Benevento nella gara degli Inzaghi: un primo tempo a spron battuto, correndo tanto, aggredendo tanto, giocando tanto. Con l'idea di fondo che qualcosa, di base,per gli altri allenatori. Il fratello, Filippo, ha visto una Lazio furiosa, ha visto una Lazio volenterosa, ma anche una Lazio che ha creato poche palle gol. Una con Luis Alberto in solitaria - una buona partita, ma durata solo 60 minuti, troppo pochi, poi con la lingua di fuori - l'altra un prodigioChe sta salendo di livello, davvero, sta diventando stellare.Va detto che il primo tempo della Lazio è stato ottimo, ma banalmente il risultato è stato quello finale. I ragazzi di Inzaghi avrebbero meritato per volontà, meno per le idee.Difficile dire come pensasse di fare Inzaghi, se non con un ipnotico possesso palla. Troppo poco, troppo il solito.Anzi ne ho contate due di palle gol: una per loro - Improta - e una per(che forse poteva sfruttare meglio la palla di Pereira, geniale). Ma non voglio pensare solo con recriminazione a questo pareggiaccio con una buona neopromossa, ne a questo dicembre avaro di soddisfazioni:ha giocato una partita pulita, ordinata, con un paio di interventi difensivi di livello. Continuo a pensare che sia una mezzala, ma si sta adattando bene. Sè lucido, sfrontato, ha idee. Deve giocare, perfino al posto dei due intoccabili, perfino al posto di due gioielli come: davvero doveva entrare così tardi in un match così delicato, contro una neopromossa? Non poteva entrare prima? Comincio a pensare che le richieste di mercato - o magari, qualche malizioso potrebbe dire le sue -. E si tratta di uno dei giocatori più in forma della: mi auguro rimanga, ma ora è troppo in forma, deve giocare di più. Detto ciò, mi spiace dirlo: il colpo vero la Lazio lo ha toppato, per l'ennesimo anno, a sinistra. Vedere Marusic mi disturba: era prevedibile a destra, a sinistra è una specie di rosario inceppato, strascicato, che vorrebbe essere intensoOra tocca ad. Come per la Lazio è stato decisivo il filotto di vittorie della scorsa stagione, allo stesso modo diventa fondamentale tornare a vincere con frequenza, altrimenti ci si condanna da soli ad un campionato mediocre.Cambiare uomini, cambiare se necessario perfino modulo: è tutto nelle mani di Inzaghi. Oddio, so che non cambierà mai modulo, ma almeno devo essere. Le partite abbordabili sono finite, ora si fa di nuovo sul serio: l'anno finisce con Napoli e Milan. E la Lazio non può uscirne con le ossa rossa, qui ci si gioca la stagione.