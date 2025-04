Laziomania: big e pressione tradiscono. Rigore negato, VAR ostacolo per la Champions ma un fattore per crederci

Difficile darle un senso. Difficile spiegare come si possa partire non una ma ben due volte con handicap e regalare il doppio vantaggio al Parma. Il doppio approccio della Lazio di Baroni meriterebbe analisi approfondite e spiegazioni che però risultano difficili da trovare. “recita lo striscione apparso sugli spalti a ridosso del fischio d’inizio. E quanto accade in campo racchiude perfettamente il concetto.Un pareggio che non serve a nulla,. E, che si fa scappare Ondrejka dopo due minuti nel primo tempo e dopo sessanta secondi nella ripresa, prima di rialzare la testa, ma solo nel finale, quando è troppo tardi per ribaltare non uno ma ben due goal.L’ingresso di unrinvigorisce una squadra che trova nello spagnolo - insieme a Vecino - quella scossa necessaria per cominciare davvero a giocare, ma solamente a 11 minuti dalla fine, quando di tempo non ce n’era poi molto per costruire una rimonta riuscita a metà. Tutto maturato grazie ad une tiene in vita i capitolini in tutti i modi e a un. In una partita in cui si è mostrata in tutta la sua essenza, nel male prima e nel bene poi,per aver fallito ancora una volta una chance clamorosa per la Champions.in questo campionato rappresentano un dato incredibile, che inevitabilmente peserà alla fine, così come i, segno di carattere e cuore di un gruppo che non molla proprio mai.. Un crollo emotivo netto di fronte a un Parma a caccia di punti salvezza e paradossalmente più sereno e tranquillo all’Olimpico. La rete dello 0-1 dopo meno di 120 secondi disegna il peggior copione tattico in assoluto per i biancocelesti, che devono fare i conti con una squadra ducale con blocco basso e reparti stretti, che non concede nulla. Se a questo aggiungiamo, il gioco (per Chivu) è pressoché fatto…, come come uncostantemente raddoppiato e, mentreviene bersagliato dai falli degli avversari, ma che evidenzia qualche segnale chiaro di stanchezza e poca brillantezza.fino alla fine, soprattutto sul, con il difensore della Lazio che anticipa l’avversario e viene colpito sul piede. Per il direttore di gara è tutto regolare, decisione avallata dal VAR, che incredibilmente non nota il tocco del calciatore ducale sul piede del numero 13 biancoceleste. Un episodio che rischia di pesare non poco sulla corsa Champions. L'ultimo in ordine di tempo di una serie di eventi inspiegabili dal punto di vista dell'applicazione del regolamento tra i quali spicca evidentemente il rigore clamorosamente negato all’Inter sulLa corsa all’Europa si fa sempre più complicata e la. L’ultimo successo dei biancoceleste, infatti, risale al: praticamente, considerando che la prossima davanti ai propri tifosi, contro la Juventus, la squadra di Baroni la giocherà l’11 maggio. Tanto, troppo.Servirà un finale di stagione super per prova a conquistare un complicato posto in Europa.. Tutto o niente, dentro o fuori.. 360 minuti che diranno tanto e peseranno non poco sul giudizio finale di un’annata vissuta sulle montagne russe, alternando grande vittorie a serate da dimenticare. Proprio come le due contro il Parma.