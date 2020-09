di max 22 con almeno 20 di esperienza in Serie A. Se sembra uno dei tanti annunci su LinkedIn o Indeed, beh quasi ci avete preso: questa sarà la prossima impresa di Igli Tare., allora bisognerà cedere (Bastos), perché ad oggi dalla lista per la Serie A si rischia di tagliar fuori almeno 4-5 esuberi (anche Lulic, il capitano). E Fares, nel frattempo, ancora non è ufficiale.Dopo aver abbandonato - in realtà un po’ di tempo fa -, scatenando una Civil War Social e maledizioni e contromaledizioni e accuse e scuse - poche - ora il ds dovrà trovare una mediazione con l’unica richiesta di Inzaghi:Chiaramente sulla sua lista - funestata dall’indicatore di liquidità e dalle cessioni ardue -Meglio equivalenti: la Bundes vale la A ma sicuramente è bottega cara, in Belgio e in l’Olanda ok, certo, là si può pescare un de Vrij. Ma ricordiamoci insieme: stava per fare una Coppa del Mondo da protagonista, non era un signor nessuno.: il Verona ha preferito altro, nessuna big italiana ha affondato, ci è andata la Roma. Che nel mentre ha sforbiciato pesantemente il monte stipendi, cedendo a destra e manca quasi tutti i big e i senatori.: a me personalmente Kumbulla piace tantissimo, ma accetto la questione come una cosa normale di calciomercato, i titoli da “beffa Lazio”, lasciamoli ai siti. Ah vero, siamo sui siti.Tare si sta muovendo sul fronte cessioni, senza guardare troppo alle sottili venature di dispiacere:Il piede sinistro che ho amato va via: aveva solo quello, ma delizioso. Non è ancora ceduto, ma era palesemente. Non è colpa sua.Aspettiamoci un finale di mercato su idee originali, che dovrebbe essere il campo privilegiato di Tare.se non Jony, arriverà un colpo alla Tare (dal Messico?).Un po’ come il film “Tenet”, tutto un immenso groviglio questo mercato, da David Silva in poi.(se ci spaventano 13 milioni + 3 contropartite, tutto diventa difficile e low budget): trovare un difensore buono - ne ha fatti tanti in carriera, alcuni molto buoni, altri veramente poco adatti alla A - e cedere, cedere, cedere. Aspettatevi nomi fuori che non sono usciti, in tutti e due le direzioni: in entrata, ma soprattutto in uscita. Qualcuno verrà sacrificato, anche a malincuore magari. Non facciamo le vedove di Bastos, Jony o Kumbulla vi prego, ne abbiamo fin sopra i capelli di questo atteggiamento da piagnisteo. Chi non arriva, pazienza. Non è possibile sempre tenere un fazzoletto a portata di mano. Chiaramente, al netto di un fatto: se non arriva Kumbulla, deve arrivare qualcosa di meglio, o quasi.Ma sono francamente interessato ai nomi in entrata: mi stuzzica l’idea di Tare che si gioca un finale di mercato all’arma bianca, solo idee, fantasia e il solito Inzaghi al telefono, che spera, come noi, che arrivi un CV decente. Un Under 22, ma anche Over, esperto ma non troppo, un classico CV all’italiana.