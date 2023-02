Missione compiuta, ed è poco più quello che portiamo a casa da questo primo assaggio di Conference League. La prima cosa che mi viene da dire è che il livello di questo primo turno di questa nuova, per noi e per la storia, coppa europea è abbastanza basso. Il Cluj è volenteroso,. Al ritorno, la situazione si capovolge: stavolta sono loro a giocare in 10 (per molto meno tempo) ma in generale pur con un pessimo primo tempo della Lazio dimostrano grossa pochezza negli ultimi metri. La Lazio ha avuto un approccio pietoso, ha regalato, ha prodotto un primo tempo scadente, e Maximiano praticamente non ha mai fatto una parata.ma difficilmente giocheremo altre gare con uno sparring partner così stentato. Ed è giusto dirlo subito, sennò tutto il resto ha meno senso.Qualcosa possiamo salvare solo del secondo tempo della Lazio, che pure in 11 contro 10 pecca di gestione, regala calci piazzati perfino nel recupero, e in generale gioca una partita tipica di chi gioca poco. Salvo nell’ordine un buon Romero, e un secondo tempo discreto di, l’unico che è sembrato padroneggiare un po’ il gioco del pallone, una caratteristica non da poco nella notte di Cluj-Napoca (bene pure, mi piace). Lnonostante i tentativi autolesionisti e una certa pressapochezza di fondo, forse dovuta al fatto che questo 11 era piuttosto falcidiato dagli infortuni, e sembrava comunque affrontare una specie di amichevole estiva contro una robusta selezione di giocatoroni locali. Petrescu non ce ne vorrà, ma è difficile salvarne uno, enon ci ha aiutato a rivalutare la bontà della sua rosa.Visto che comunque è giusto avere un pizzico di pruriginosa e peperina polemica,, il campo in condizioni pessime. Stavolta ci ha aggiunto, bontà sua, adora darci qualche titoletto ogni tanto, una stoccatina allae alla sua adorabile retorica del rispetto. Molto alta a livello di ideali, incredibilmente trattabile quando si tratta di dover portare la pagnotta a casa. Che volete, anche loro tengono famiglia.Un piccolo tema riguarda, è un tema giornalistico ragazzi e ragazze, e poco altro, ma lo devo aggiungere per dovere di cronaca. Non si tratta di una bocciatura di, questo mi sembra chiaro. Lo stesso ragazzo lo ha detto: ha avuto alcune occasioni, ha palesato alcuni limiti, ha meno ferocia di Romero. Beninteso,non è Keita tecnicamente, non è un gioiello incredibile, ma è un ottimo giocatore in prospettiva.e. Non è nemmeno lontanamente una piccola Pulce, ma tanto quello lo sapevamo., perché ha qualcosa che, nel tempo, è riuscito a generare hype nei tifosi, ed ha qualcosa a che vedere con il modo in cui affronta le partite e tocca il pallone.LE PROSSIME PROVE - Prima di restituirvi alle vostre più importanti faccende, e ce ne sono davvero molte più importanti di rivangare la partita di ieri, ritorno un attimo sull’argomento iniziale:appetizer di questa competizione, ci sono squadre più attrezzate (non tantissime a dire il vero, ma questo è), e va giocata con un piglio diverso. Anche se dovessimo mettere in campo tutti Primavera per necessità o scelta di Sarri, va giocata con altro approccio. Quello che ci ha fatto portare a casa la gara dell’andata in 10 già era meglio. In generale, abbiamo avuto 180 minuti di livello tutorial.. Probabilmente incontreremo perfino qualcuno che fa parare il nostro portiere, non mi sento di escluderlo. Servirà qualcosa di più.p.s. in pochi arriveranno al ps finale, ma quello che sta succedendo alla targa diè schifoso e surreale. Però si blatera molto di mentalità e rispetto.