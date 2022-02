Non basta il pensiero alla. Non basta la, o forse è talmente avveniristica che il mondo non è ancora pronto:contro il Porto grazie al suo concetto di marcatura col pensiero. L'andata è archiviata, con la sensazione che il risultato siaper la squadra, corretto ed equanime invece perLaarriva in Portogallo e trova ildi Conceicao così come ce lo aspettavamo, come ce lo avevano descritto:Fa la sua partita, seria, forte, uno schema di Sarri chechiude di tacco la porta in vantaggio e Milinkovic Savic ha perfino la palla dello 0-2, del KO. Ma nessuno immaginava questa rivoluzione:. La Lazio prende 2 gol a difesa schierata - male -. Due fragilità in un momento particolarmente delicato per lui: non si sa se rinnoverà o meno il suo contratto con la Lazio. Certo, tra le clausole un corso di mindfulness, o meditazione guidata, dovrebbe metterlo.nel frattempo, al contrario del suo compagno di squadra, gioca di gambe, di astuzia, di potenza e passione.Ogni azione la fa diventare pericolosaIn generale in questo momento sembra proprio l'uomo in più per la Lazio: e siamo almeno a due giocatori - ci metto pure Milinkovic Savic - che Sarri sta elevando ai massimi sistemi. Nella ripresa viene menato duro dai portoghesi, ma l'ultima azione pericolosa del match è frutto del suo ennesimo strappo verso la porta. Ho rimpianto e rimpiango ancora che non sia arrivatodurante la scorsa estate, mae lo sta dimostrando: quando a questo tecnico dai giocatori che possono imparare ad amare il suo calcio, i risultati si vedono.Al netto dei gol in trasferta che ovviamente da quest'anno non ci sono più, e non valgono più, e dunque non premiano una buona gara della Lazio,Per esempio, faccio una proposta ardita:Al netto delle celiela tensione agonistica, la concentrazione. E aggiungo in conclusione: servirà una bolgia in casa.. Pensate, ogni volta che giochiamo contro avversari di livello ci dobbiamo dire quello che ci ripetiamo da anni: ci. E pure stavolta l'abbiamo detto e l'abbiamo pagato caro. Al ritorno spazio al vero nueve,che dopo aver incoronato il suo ultimo mercato come ottimo, ha subito battezzato Felipe come altrettanto ottimo al centro dell'attacco. Con tutto il bene per questo ragazzo brasiliano che amo molto, soffiate sempre con cura il naso ad Immobile va, che è meglio...