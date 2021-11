Forse bisogna partire dalle, non di mister e moduli. Mi sembra un buon punto di partenza:, se da anni ogni 4-5 partite si sente in dovere di fare figure di me, se entra in campo così male, da fare male agli occhi.Qui non è una questione di colpe, e ce ne sarebbero: è una questione di un gruppo che deve uscire dalle sue sicurezze, che deve cominciare a pensare seriamente a come migliorarsi mentalmente, soprattutto in certe partite e in certi contesti. Qui non è una questione di colpe, c'è tanto lavoro per Sarri, ma tanto.- Qui la questione possiamo sezionarla, dissertare per ore di moduli, idee, uomo in più o uomo in meno, ma i primi 30 minuti di Lazio a Napoli sono stati ectoplasmatici, umilianti, troppo poco, troppo male.ma loro avevano due assenze fondamentali, e la Lazio ha servito a Spalletti la più facile delle partite in una settimana di inferno. Due errori tecnici madornali spalancano la strada ai suoi, ma non è quello nemmeno il problema: è la testa, i, la differenza sostanziale tra quello che è stato - poco - preparato e la partita poi messa male, finita peggio.Lo sappiamo da sempre:di tenere duro, di attaccare forte, di mangiare gli avversari. Nella notte di Maradona gli ultimi hanno fatto gli ultimi fino in fondo, per dirla con un lessico sociale caro al nostro:hanno preso parte ad una specie di rito nel ruolo di vittima sacrificale. Ok, sapevamo tutti che il Napoli era molto più forte della Lazio,che c'era tra Maradona e qualsiasi mestierante del nostro campionato di quegli anni.Difficile dirlo, per me sì ma trovoparlarne oggi. Primo perché è un discorso che percorre tutto il campionato, ma anchePer me è difficile, oggi come a Bologna come contro il Verona,. Ha sbagliato 11 Iniziale? Forse. M. Lo stesso gruppo che ha difficoltà a ingranare, lo stesso gruppo che fa fatica di gambe e testa, lo stesso gruppo che, presa la prima botta, non riesce a riemergere, non riesce a metterci dentro legna, forza, tigna.. Io capisco la gestione mentale, ma così è veramente difficile presentarlo in campo. Capisco che si sta lavorando per evitargli questi cali con fiducia e iniezioni di motivazione, ma anche lui deve aiutarsi., giocasse semplice, supportasse gli altri con i tocchi giusti e lucidità. Altrimenti diventa un'agonia. Ieri arrivavano sempre dopo, ovunque, al centro dalle parti diè stata una specie di ecatombe, in generale le linee sono saltate subito, le coperture pure, il lampo di Luis Alberto non basta da solo a giustificare l'assenza totale dei big.Ne parliamo spesso, quando la Lazio prende queste imbarcate - sempre in trasferta, tra l'altro - di questaDevo ammetterlo: Luis Alberto ci ha provato, con quel meraviglioso tiro al volo, era il più in palla della mediana, ma lasciatemi dire gli altri troppo passivi, dalla difesa in su non c'è stata mai una vera reazione di nervi, di idee, di forza mentale.Entriamo in un altro macro tema: l, ma ho l'impressione che certe volte non abbia quel guizzo che servirebbe, quel miracolo che darebbe una mano, quella capacità di andare oltre che a volte salva le partite. E, in generale, al netto della sua importanza in questo gruppo, penso andasse risolta p, vada via però, senza aspettare mesi e mesi senza sapere bene come muoversi. Anche questo è programmare, anche questo è evitare situazioni complesse, incertezze, mezze tensioni. E se ci sono, in questo gruppo, problemi di mentalità, di testa,È l'unico modo per sostenere questo allenatore davvero, senza esporlo a queste figuracce, a queste gogne, per iniziare davvero qualcosa di nuovo. E Sarri, bontà sua, dovrà mettere di più in questa squadra. Con il massimo sostegno, con la massima stima, con tutto il nostro supporto, ma queste figure devono finire.