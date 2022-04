Prezzi popolari: laha condiviso i prezzi che i tifosi dovranno affrontare per vedere allo stadio il big match contro il Milan.Questi, va detto, sono da sempre match di fascia premium, su cui la Lazio, come tante società, impone prezzi alti. E soprattutto, raramente. È il calcio moderno, per i tifosi popolari non c'è DAVVERO posto, se non sul divano. Però con account DAZN unico mi raccomando, sia mai che si paga poco pure quello.Chiaramente, tutto ha un precedente, e la discussione forte nasce sui social perché, appena 24 ore prima,. Rileggiamola insieme: contro il Bodo, in Conference League. E niente, quella cornice di pubblico che non esito a definire veramente bella (onore al merito), difficilmente la Lazio la vedrà a breve. Ci sono dei precedenti, questa situazione nasce, lo sappiamo tutti, un po' da numeri di tifosi più bassi - e ci sta, dobbiamo dircelo - un po' da una lunga e travagliata e sanguinosa storia di questo popolo e il suo presidente,. Se ora la possiamo chiamare pace, è una pace che è un deserto:I laziali sono sempre in lotta, sempre inquieti.a parte l'onnipresente Curva Nord e settori limitrofi, il resto dello stadio abbia mai brillato per incredibile supporto alla causa o per presenze da capogiro. Ricordo, e le ricorderete anche voi, partite di Champions League con un pubblico da amichevole estiva, o quasi.Altro dato: le scelte economiche di questa società pesano. Ci sono persone che vanno in trasferta - già, quelle che applaudite sotto il settore ospiti - che veramente stanno sacrificando tanto. Non hanno tutti dividendi mensili o provvigioni, o stecche, o altro.Una volta detto questo, definito il contesto, spiegate le ragioni delle polemiche, delle accuse, ora veniamo a noi. Guardiamoci negli occhi, seriamente: ci giochiamo tanto, nei prossimi anni. È chiaro che i tifosi sono l'ultimo dei problemi di questi presidenti, di questi plutocrati, di queste cricche e di queste corti.Sul nostro, che vi devo dire: chi non lo conosce o è stato su Marte negli ultimi 10 anni, o è un sodale.Qui il discorso io lo voglio innalzare,A parte la grande rabbia di dare ragione a certi manager che di noi non sanno nulla, ma straparlano di Superleghe, temendo la competizione con Twitch e Fortnite, qui il discorso è più profondo: chi può, ora deve andare. Non per questo presidente, non per Sarri o per Immobile, ma per quello che hanno davanti, quello stemma e quel simbolo che ci tramandiamo. Se non andiamo, la linea si spezza.Se in questo momento non si capisce seriamente che ci giochiamo proprio il luogo stadio, la dimensione tifo, il nostro, allora forse è meglio che afferriamo il telecomando, smettiamo di blaterare su Twitter e assistiamo impotenti alla costruzione di una baracconata glitterata, elitaria, lontana e finta.