Contro l'Empoli tutto il manifesto in lungo e in largo di quello che sarà il 2022 dellache mastica rabbia, noi che ci mastichiamo parole addosso, paura, dolore, forza, estasi, entusiasmo, tifo. La partita in cui finalmente la società fa prezzi popolari e la risposta del pubblico c'è, e si sente, la prima di questo 2022, ben organizzato e con belle idee (Andreazzoli a Roma è un meme, come spesso accade invece altrove sta facendo molto bene),, una specie di guida galattica per tifosi con problemi di cuore. E si parte subito col calcio vero, intenso, bello, emozionante.Si parte subito forte(almeno 2 da Oscar dei broccoli, dei brocchi, di quello che vi pare), una cosadopo tocco no sense del suo connazionale Hysaj (per inciso, una volta Tare ci dovrà spiegare la differenza di concentrazione tra i suoi acquisti all'estero e gli italiani, che spesso teorizza, penso sia tutta qui). Poi di tutto: ne prendiamo un altro un po' sfiga un po' solito immobilismo, rientriamo dentro grazie al solito Immobile ma anche per il gioco, la voglia, l'intensità, le idee, il forcing. Ma non basta,Il signorino arbitro sul 2-3 (sì, avevamo pareggiato, poi mister PRETENDO 2,5 milioni Luiz Felipe si fa fare un tunnel da Marchizza, e già da ridere così) su una fattispecie non semplice (non ci ho capito niente dopo 50 replay) prima dà il gol, indicando il centrocampo e fischiando, e poi no, scusate, vado a rivederlo e lo tolgo.ma qualcosa si deve essere spezzato nel fragile equilibrio psicofisico nel nostro, completamente nel pallone.. Ma non basta perché poi ci dà un rigore, Immobile lo sbaglia. E non contenti di averci già condannato a pene terribili nel girone dei sacramentisti,allo scadere la pareggia pure.Mi sento di dire una cosa:. Dateci un pacchetto di figurine, li prendiamo tutti e proviamo a sistemare questa specie di scempio tecnico nella fase arretrata. Il problema è che prima i limiti erano mascherati, occultati da pochi metri, atteggiamenti cauti, massima attenzione al collettivo e decisioni da prendere nei piedi dei giocatori - pochi - coi piedi buoni.. Sarri mette i suoi e ci mette di fronte ai limiti di questa rosa, cheE, commozione su commozione, è anche lo stesso che la dovrà aiutare, ammesso che sia in grado.Ecco mi sentirei di fare però una piccola richiesta al nostro caro amico. La vorrei fare per puro istinto di sopravvivenza:, le coronarie me le gioco. Maurizio, chiedi qualcosa dietro. Sul resto ci siamo, ma chiedi qualcosa dietro. E sistemali un attimo, con queste punizioni difensive con 16 dei loro soli al limite dell'area, noi chiusi a zona e tutto il mondo fuori.è totalmente folle, ad un certo punto prende la palla e la scalcia fuori perché rosica, totalmente fuori controllofaccia qualcosa per metterlo ancora più al centro. Lo inviti a cena, lo adotti, prendete un cucciolo insieme:che Luis Alberto sia con noi, e con lui MIlinkovic Savic ed Immobile.