Smaltita la sbornia Euro 2020, conal centro dei festeggiamenti (e Dio solo lo sa, come ce li siamo meritati pure noi, impegnati a sudare e lottare e difenderli ad ogni pallone toccato), ora possiamo serenamente spostare la nostra attenzione su due fronti comunicanti:. Le due cose sono vicinissime tra loro: ad Auronzo, a breve, si vedranno volti nuovi, a partire da quel Kamenovic che il nostro mister non ha ritenuto di dover citare in conferenza. Un giovanottone di belle speranze, ma punto: quanto sarà efficace lo dirà il campo, e gli allenamenti, e forse pure i droni. MaIo ricordo i giorni del suo primo arrivo a Roma, lavoravo alla Lazio,: ragazzo spaurito dalla metropoli, con poco italiano sulla lingua e uno sguardo timido. Non era timido il piede, non era timida l'accelerazione: pochi allenamenti, e mi ricordo di aver sperato con tutto me stesso che fosse in grado di rispettare le prime impressioni.. Ma si è anche appiccicato addosso un'etichetta molesta: quella di essere un giocatore discontinuo, a volte un po' indolente. Ricordo certi suoi ingressi in campo al limite tra l'irritabile e il fastidioso. Ma ricordo anche le sue discese travolgenti, mi sembra di vederlo saltare l'uomo, mettere il pallone dentro, segnare gol pesanti. Felipe Anderson è stato un grosso affare in uscita, la sua cessione al West Ham a tutti gli effetti è stata importante: ora ritorna, con una formula estremamente vantaggiosa nel breve. In un mercato di vacche smagritissime, queste sono le uniche idee possibili (senza una grossa cessione): ma ci servirà?Secondo me la domanda è più ampia:Perché da quello che riuscirà a fare Sarri con questa squadra - magari con l'arrivo dei Nazionali - a livello di addestramento tattico e lavoro sulla testa dipenderà molto Felipe. Con Inzaghi i cambi di campo velocissimi e la necessità di arrivare in porta in pochi tocchi lo esaltavano:Di certo l'esperienza in Premier del nostro è stata un po' in chiaroscuro: bene a tratti, benissimo per alcuni mesi, non bene il resto, nel senso di tanta panchina, pochi lampi. I lampi: io da Felipe mi aspetto quelli.: la capacità di Felipe di rispondere meglio e riprendersi e migliorare, come risolvere i suoi grovigli motivazionali, come aiutarlo a crescere del tutto.: quello che ci aspettiamo da Sarri, quello per cui siamo dispiaciuti della querelle annosa e tristelo ha detto bene in conferenza: con il 3-5-2 aveva raggiunto il massimo della sua potenza, ora tra cambio modulo e nuovo allenatore si può anche salire di livello.Finisco sulcol dire che ad Auronzo: Sarri è stato chiaro, io, noi che conosciamo l'ambiente da un po' più di tempo ci aspettiamo comunque altro. Almeno un difensore, un altro esterno, e un centrocampista. A dire poco. E senza prevedere uscite, altrimenti cambia tutto. Detto tra noi,E Sarri sarà ancora più bravo se, nel marasma che si è presentato ad Auronzo, saprà anche tirare fuori qualche sorpresa (Jony?).. Non scordiamoci di loro, perché mi pare ce ne siamo scordato un po' troppo spesso, negli ultimi anni.