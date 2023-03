Stiamo entrando in quel momento del campionatoOgni scatto, ogni sforzo, ogni angolo di decisione diventa un passo avanti, indietro, di lato verso. Come sempre la sosta da nazionale ha regalato quel mix di polemiche sterili, sciocchezze manciniane (sempre più lo zio che nessuno vuole davvero ascoltare) e la forte tensione verso il campionato. Siamo in quel momento per la Lazio, proprio tangibile,Chiaro che le scelte sudelineeranno molto del flow delle ultime giornate di campionato. Scontato, banale, ma mettiamolo sul tavolo: idella squadra di entrare nella più ambita e prestigiosa e danarosa competizione europea. Ci potrebbero dire anche molto di lui: a che punto è? In che condizioni è? Giocando circa una volta a settimana, è in grado di giocarle tutte? A proposito di Champions League, questo zoom su Immobile dovrebbe anche orientare le scelte.Gli interrogativi sul tavolo sono tanti, vanno prese decisioni importanti soppesando da un lato il rispetto e l’amore e la passione per questo attaccante leggendario, dall’altra parte le necessità della squadra, che senza ha sofferto, e non poco.Per qualcuno, non nascondiamoci per favore, potrebbe anche essere l’ultimo mese con questa maglia. Nessuno se lo augura, ma le possibilità ci sono, come ci sono sempre state. Il nome che ci preoccupa tanto lo sapete: Sergejsi trova di fronte ad una scelta di carriera che potrebbe cambiargli la vita, e cambiarla a noi. Di certo, ci si aspetta da lui un finale di stagione sopra le righe: servirà tanto di lui per portare a casa il miglior risultato possibile, ed è scontato, ma soprattuto servirà tutta la sua professionalità per non fluidificare una parte della sua attenzione verso altre situazioni. Questo non significa stare col fucile puntato, ma tenere alta la barra della tensione e dell’attenzione:Il derby, che ora sembra un po’ lontano, ha avuto il grande pregio di darci morale, supporto, un bello slancio. La pausa Nazionali forse ha un pochino ridotto la botta di adrenalina che questa partita ci ha regalato, e ha dato all’ambiente, o almeno rischia di averla diluita. Potrebbe essere un bene o un male: un bene, perché a volte dà alla testa, un male, perché comunque lo slancio poteva portarci a vincere pure le gare successive.ma sopratutto ci darà un boost ulteriore o una frenata di quelle brusche. Tutto sa di Champions, tutto è Champions, l’avversario conta poco. Ma le chiacchiere, il post derby, l’adrenalina serve a poco senza continuare, e ancora, e ancora. E da quanto saremo in grado di farlo dipenderà tutto.