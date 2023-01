Un ottimo: cattivo, alto, forte sul pallone, ordinato, ben messo in campo da un altrettanto bravo Baroni.col cronometro in mano: dopo 30’ di dominio assoluto con gol del vantaggio. E il Lecce, ottimamente, calpesta la Lazio mentre sta a fischiettare sul pallone.Non vi parlerò della Lazio che fa bene: è la solita di Sarri. Un calcio elegante, veloce, vivace.. Sembra quella famosa scena dei Simpson con Krusty il clown, in cui i bambini gridano:La Lazio è stecchita, il Lecce gli cammina sopra. Non solo grazie all’entrata in campo potente di Di Francesco (sembra Conti contro la Roma, una sentenza) ma in generalepure nella taverna di fine partita l’impressione è che il Lecce abbia condotto la Lazio dove voleva. In una ridda di recriminazioni, rimpianti, mentre la bolgia applaudiva il clima UFC del finale. Mentre dall'altra parte non ho sentito io i cori, ma pare si siano sentiti benissimo, tanto per cominciare malissimo il 2023.Loro entrati in campo con la rabbia giusta,, dentro la solita boriosa bolla di autocompiacimento ovattato. Si sapeva, alla prima dopo i Mondiali il trappolone era possibile,Si sapeva, e comunque ci siamo caduti. Si sapeva, e sopra di un gol la Lazio è riuscita comunque a fare peggio di quello che ci si aspettava. Un secondo tempo totalmente inadatto, da turisti. E i turisti, su un campo di calcio, di solito finiscono così.Non vi parlerò dell’ennesimoche pure alla fine era stanchissimo eppure è rimasto in campo. Non vi parlerò di unouscito del tutto dalla partita, ma vi starò a raccontare un attimo di, perché sono due aspetti del problema. Sergej non è al top, si vede, ha sofferto tantissimonon è riuscito quasi mai ad incidere. Peccato che, appena uscito, è finita la Lazio. E sarebbe stato iper utile in caso di attacco finale, che infatti per sicurezza, non sia mai, non si è verificato. Sarri lo ha dovuto mettere perché non ha Lcome sempre dopo le feste, e non ha voluto mettere Vecino, che comunque è più o meno nelle condizioni di Milinkovic. Entra Felipe, ed ecco la seconda parte del problema. Anderson dovrebbe rivedersi come è entrato in campo Di Francesco, e fare rosari di espiazione per i prossimi 10 anni. Una roba imbarazzante di distacco di voglia, volontà, qualità. Ok, il momento della partita era terribile, ma la gente come Felipe serve ad aiutare in questi momenti.Per provare a riprenderla, Sarri ha dovuto mettere dentro Romero e Cancellieri. Sapete quanto li aspettiamo, quanto ci speriamo. Ma è chiaro, eha dimostrato comunque più voglia di 10 suoi compagni a caso nella ripresa, ma voi capite che puntare all’Europa così è difficile. Serve una punta vera, grossa, che fa a spallate, da mettere quando le cose si mettono brutte.Meglio essere chiari, come è stata chiara tutta la partita: un limpido messaggio. Così si perde sempre. Il 2023 ora può solo migliorare.