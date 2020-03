(non) ha ragione. Intanto la Lazio incassa i suoi complimenti di uomo di calcio, di questi tempi non è mai banale, un pizzico di sportività.o: hanno fatto andare in testa laper poi fermare il campionato. Semplicemente non sono stati in grado di superare i desiderata delle singole squadre, le lotte intestine, offrendo uno spettacolo sconfortante.come quel vecchio gioco di bambini, conteso tra bande, guidate da signorotti locali. Stilare una classifica di tutte le idiozie sentite in questi giorni è difficile: di certo quella di Balotelli non è nemmeno tra le prime 10.A parte che, chi ha visto lo scambio col Faina, sa che tutto si è svolto in un clima molto scherzoso e tranquillo.: che in Italia esiste un sistema di potere calcistico che fa capo ad una squadra specifica (assurdo, non è mai successo nella storia), che ha a quanto pare addirittura nuovi e incredibili alleati (citare una squadra giallorossa, in questo momento, che casualità).Qui non si tratta, badate bene, di becero complottismo anti-Lazio: l'assunto fondamentale da cui partire è sempre lo stesso, ed è molto italiano.Queste scissioni, la voce grossa, il farfugliamento su Juventus-Inter, l'indecorosa decisione di farli giocare con l'emergenza in corso, e un giocatore dopo pochi giorni risultato positivo? Sulla pelle anche dei giocatori, chi sta giocando?Io credo che, in tutta questa storiaccia, a parte l'alzataccia da franco tiratore (?) di Diaconale,. Si è esposto poco, e questo ha avuto un grande vantaggio:. In cui non entra nemmeno, che è un ragazzo molto intelligente. Sarebbe interessante sapere da quali oscuri meandri ha tirato fuori la sua frase, dove l'ha sentita, chi ne ha parlato.senza meriti sportivi ma solo di blasone e finanziari, col pubblico pagante che applaude una volta sola e sta seduto, e tutti a comprare diritti a destra e sinistra, le tv in delirio, e tutto il resto che diventa secondario, inutile, solo un po' folkloristico e triste. Ma sicuramente, e il problema del calcio si chiama. Di certo sarà così, giusto?