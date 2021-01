Ma non so se mi merito tutto questo. Doposenza pietà e "mangiandogli il cuore", come saggiamente si legge su L'Ultimo Uomo la faccia di Fonseca mentre Pellegrini grida "Gianlu, è il sesto", dopo tutto questo, non credevo di meritarmi pure il gol di Muriqi,Voglio dirlo: oramai mi aspettavo almeno di arrivare al 107, prendere un gol di testa da uno altro meno di 170 cm, o forse un cucchiaio. Almeno due rossi? Niente, nemmeno la soddisfazione di fare 6 cambi per ribaltarla., un Carnevale capace di ribaltare tutti i pronostici, le idee. E pazienza che sul tabellino Muriqi magari non finirà, ma penso possiamo essere tutti d'accordo che questa settimana sta stravolgendo i nostri canoni in maniera totalmente dadaista.- La partita contro il Parma ha dimostrato 2 cose fondamentali: la prima è che il derby stravinto è una cosa meravigliosa, ma c'è un po' un destino stagionale - o forse genetico - di questa squadra a cui bisogna prestare attenzione.Ma diciamolo: è un po' una cosa che sappiamo della Lazio, e in generale sappiamo pure che fino all'ultimo ci proverà. Ci aveva provato due volte, facendomi dire - ma lo so che l'avete detto tutti:Un palo, un pallone scaraventato sul portiere, una partita di sacrificio. Poi la zampata finale, finalmente un vero guizzo da attaccante d'area, il motivo per cui è stato preso alla Lazio:Fallimentare, o comunque lunghissima dopo i tempi regolamentari. Ora finalmente posso parlare bene di Muriqi, segnatevi questo giorno. Arriva anche il momento di regolare i conti con le affinità e le divergenze con il compagno Tare e i suoi acquisti.è un caso a parte, sembra veramente un giocatore vero quando fa le cose semplici e pulite.non fa mai male, continua a dare la sensazione di giocare da sempre ad alti livelli.può anche di più: è pulito, tecnico, intelligente. Può perfino fare di più.qualcosa ha fatto vedere (ma penso sia ancora poco), ma in generale tutti mi sono sembrati positivi.. L'avevo detto in tempi non sospetti:non può essere il nuovo acquisto. Di fatto lo sarà, e rivederlo sul campo è tipo riabbracciare un vecchio amico di sempre con cui condividi un momento di vita eroica e leggendaria. Tipo un gol al derby della storia. Forse non siamo ancora pronti per la successione.Siccome ha mostrato e dimostrato tanto questa partita, ecco rivedere in campopuò farmi felice per lui come uomo,Ma onestamente mi spaventa: servirebbeCapisco che anche richiamare al cellulare Vavro per chiedergli di giocare dopo aver tentato di sbolognarlo già può essere considerato un bello sforzo. Pesava quel cellulare, lo so: ma per i prossimi due tre mesi forse ci meritiamo di meglio di un piatto freddo dell'altro ieri che già l'altro ieri non ci era piaciuto per niente. Con tutta la speranza di sbagliarmi pure su di lui.