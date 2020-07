La Champions di Simone Inzaghi, la mia, la tua. 13 anni fa non avevo nemmeno idea di dove sarebbe finita la mia vita. Non sapevo che avrei visto anni di Champions mancate all'ultimo, d. 13 anni fa non potevo immaginare che avrei vissuto una Lazio capace di incenerire tutti i record, regalarmi ancora meraviglia, sorpresa, gioia, commozione. Commozione: dopo 13 anni la Lazio torna in Champions (al netto di una macumba impossibile di vittorie europee italiane a cui non voglio pensare),. Voglio che questo passato, con la lotta Scudetto, con tutto quello che è arrivato dopo la sosta Covid, sia l'anno della svolta.L'anno della svolta: entreranno vagonate di milioni, ora la Lazio può davvero costruire una squadra calimentando di volta in volta un circolo virtuoso di crescita, di upgrade, di potenziamento. A partire dal prossimo mercato: sto ancora con la birra della festa in mano, lo dico subito.all'altezza della stagione dei suoi.E ora, perché no, ringraziamo tutti i fegati di chi pensava che la Lazio fosse da 6-7 posto (andatevi a guardare le griglie dei principali giornali), ringraziamo i cugini della Roma per averci gentilmente ceduto un posto in Champions , ringraziamo Lotito, che alla fine ha avuto il merito di lottare per questa squadra, per far rimanere Inzaghi, per tornare a giocare. Non è servito per lo Scudetto,Di giovedì finalmente alle 21.05, con un pizzico di piacere, si potrà scendere col cane, andare al ristorante o semplicemente godersi i rantoli di chi sta giocando in territori inesplorati e cupi. Ma soprattutto, lasciatemelo dire, al netto di una società che ha lavorato per questo traguardo (ma ha anche il suo solito braccino - vedi gennaio),si è saputo migliorare, ha plasmato un gruppo che ha sfatato tabù, infranto record, disegnato un sogno meraviglioso.Noi ci godiamo uno che fa 31 gol in stagione, che fa il gol che conta, quello che porta la Lazio a giocare la Uefa Champions League. Ci godiamo un leader di spogliatoio, la foce naturale di quel fiume di talento che è, in quel. E giù altre prese in giro sui 100 milioniNon solo: è la Champions degli italiani che tirano la carretta,che invece di fare il dirigente ha tirato fuori ancora polmoni, ancora fiato, e ancora, e ancora, quando non ce l'aveva più nessuno. Vorrei infine dire: è la Champions di un grande assente.Ha capito che era unica: e l'ha amata, teneramente.Non era allo stadio contro il Cagliari:13 anni fa non avevo idea di dove sarebbe finita la mia vita: tramortita da una cavalcata incredibile, addolorata da una lotta Scudetto finita male, esaltata al pensiero delle grandi sfide, dei grandi giocatori, del palcoscenico che conta.. Mi sembra di percepirla appena, in lontananza, che cresce. Champions League Theme, quella musica da brividi,