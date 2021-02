? Difficile dirlo, però qualcosa la gara contro Ranieri e i suoi blucerchiati ha spiegato, introdotto, una specie di preludio,e qualche avviso ai naviganti. La Lazio contro la Sampe già dovrebbe dirvi qualcosa. Anzi, due cose: che in effetti il campionato per Inzaghi è davvero prioritario (lo ripetono tutti, che vogliono anche tornarci, in Champions) e che forse le tanto conclamate riserve quando bisogna alzare il livello - e vincere per forza - non sono poi così affidabili. Bontà di Tare.- Lazio-Samp è stata una gara comunque moltoLa Lazio ha creato, ha tirato in porta, si è perfino concessa divertimento. Ma dall'altra parte ha mostrato e dimostrato uni: non sa chiudere le partite, e ha dei problemi quando vuole gestire. A conti fatti, come credo abbia detto Ranieri, Pepe Reina non ha fatto parate (parafrasando Inzaghi, tra l'altro, what a time to be alive), ma la sensazione di pericolo che ha dato la Samp quando la Lazio ha abbassato ritmo e baricentro non mi è piaciuta.una piccola grande angoscia, una netta sensazione di pericolo. Ma contro la Samp - che per inciso sembra la Lazio 2015, con Keita e Candreva - probabilmente la partita si poteva chiudere, per utilizzare un gergo calcistico un po' abusato.Oppure dovrà spedirci a casa un bel paccone di, attraverso un Glovo magari. Un benefit di cui forse i nostri stomaci potrebbero avere bisogno.Ma al di là di alcuni dettagli da sistemare, la gara contro la Samp dice anche che la Lazio per la Champions ci sarà eccome. Abbiamo bisogno sempre di conferme nel merito, perché è troppo importante la questione, e perché. E la Lazio non può permettersi di rimanere indietro, nemmeno in vista di una gara epocale, fondamentale, forse una delle più importanti e difficili mai giocate a Roma.giocato al Principato di Monaco, con Salas ad anticipare il movimento e freddare il portiere, e i Red Devils imbattibili di Ferguson battuti. Ecco, questo Bayern molto incerottato in campionato sta facendo piuttosto maluccio - ha appena perso con l'Eintracht - ma il livello è questo. Per i giocatori sarà una sfida al limite, al confine tra la loro massima prestazione e qualcosa di più, quasi di magico. Per i tifosi, relax: comunque vada sarà una gara bellissima, con un fascino pazzesco. Fino al fischio d'inizio. Poi dovremo tutti sperare che la Lazio effettivamente ci abbia inviato le camomille. E adesso tocca al Bayern.