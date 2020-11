La Lazio: sarà una sua tara storica, avrà meno protezioni, forse si ficcherà in vicende strane (ma poi le cose gravi agitate bisogna dimostrarle, vero giornale che tutti conosciamo?),e la sua irreprensibile UEFA. Che si é dimostrata precisa e accurata nei tamponi, ma poi consente alle federazioni di richiamare giocatori da tutta Europa, concentrarli in una sola squadra, fare un bel mischione, e parte la lotteria dei positivi., che ha l'appeal di una buccia di banana per terra in un mercato rionale: per questa competizione senza prestigio, senza fan, senza alcun fascino, decine e decine di giocatoriche oramai sappiamo essere cattivo, invasivo, onnipresente. Lo sapete: io dal primo momento sono stato un alfiere della ripresa, del campionato da giocare a tutti i costi, nel nome di un calcio che, senza partite, era ed è tutt'ora a rischio crollo.. Ok, giochiamo la Champions, l'Europa League, ma era proprio necessario mandare in giro i migliori giocatori d'Europa per la gloriosa Nations League? Riempitevi bene la bocca con questo nome, perché forse é l'unico modo per ricordarvi dell'esistenza di questa competizione.. Sono successe cose gravissime, come quella di Vida che ha giocato un intero tempo da positivo con la Croazia. Le Federazioni si mettano una mano sulla coscienza:Qualcuno non ci dormirà la notte? Fatemelo sapere nei commenti, che in caso ho il numero di uno bravo.Mentre Inzaghi ancora non è riuscito a fare giocare il suo 11 titolare, due belle notizie: finalmente Immobile é positivo.. Qualcuno non gli ha perdonato di essere l'uomo simbolo della Lazio,(fatemi fare questa piccola parentesi da player, concedetemela). Belotti, per dire, di cui Immobile si é dolcemente dichiarato tifoso, non é nemmeno tra i primi 10 della Serie A, a riprova che pure i videogiochi ritengono questo assurdo dualismo peggio che virtuale.giocatore incredibile, allenatore di qualità, ma i tifosi della Lazio ricordano di lui cose che non rimarranno negli annali o negli almanacchi, ma dicono molto. Sorrido per Immobile: la fine del suo incubo Covid. Bella notizia anche quella di Lulic: un altro bersagliato da sfighe mai viste (diciamo sfighe, va), spero si goda un 2021 bello, con la Champions che sarà coronamento di una lunga militanza alla Lazio. Un augurio per tutti. L'altro augurio sarebbe che qualcuno, ai piani alti della UEFA, usasse la testa.