Siamo alle solite: la mattina apro il giornale, leggo,E mi pesa eh: quando si bulla di aver detto ad un medico "di fare il professore di chitarra e mandolino" si capisce come mai in Lega Calcio abbia tanti seguaci, ma anche nemici molto potenti. Non è uno con cui si può ragionare, è uno difficile da manovrare.Non vuole vincere, vuole stravincere. Ma questa ripresa così tentennante, cincischiante, la fase 2 che balbetta, è uno schiaffo a settimane di sacrifici e chiusura.Su due cose Lotito ha pienamente ragione: perché il 18 maggio? E ancora: perché la Lazio dovrebbe essere avvantaggiata dalla ripresa del campionato?. Il rischio zero non esiste, lo sanno tutti, perfino il calcio lo ha capito. Ma il Premier, che, lo abbiamo capito, è un appassionato di calcio, manda gli operai a lavorare nelle fabbriche in Lombardia ma i calciatori in campo no, troppo rischioso. Forse potranno permettersi avvocati più costosi, in caso di positività, chi lo sa.Se dietro il desiderio di riapertura c'è una fortissima ratio economica, non capisco perché il calcio a porte chiuse dovrà aspettare il 18 per gli allenamenti, e giugno, verosimilmente, per riprendere a scendere in campo.(che sono parecchio old, Conte l'ha detta in maniera elegante, ma il succo è quello) e onestamente non capiscoTutto rimandato a data da destinarsi. Un'idea me la sono fatta: nel "tiriamo avanti" a furia di piccoli strappetti, provvisorie riaperture, nuove chiusure, si vuole semplicemente portare la nave più a largo possibile, senza un reale orizzonte, senza un reale piano di intervento sul territorio, con le mascherine, i tamponi, con i medici di base. E il calcio non è una priorità, nonostante sia una delle tantissime industrie del paese che rischia seriamente di andare a tappeto.Lo hanno messo proprio con le spalle al muro eh: perfino sul calcio, si è fatta leva sul morale, la filosofia, il pallone come iniezione di fiducia e rinascita.direbbe un antenato di Lotito. Il piacere del pallone è tutto nostro.Mi sembra chiaro che il coraggio di riaprire senza Lombardia e Piemonte e poche altre regioni non c'è statoNon c'è, ad oggi, libertà di culto, di andare a trovare una fidanzata (fuori dal nucleo famigliare, per evitare contatti tra famiglie, tutto giusto, ma profondamente divisivo, questo sì), per ora c'è laQualcuno su Facebook ha citato: "Produci, consuma, cerca di non crepare". Con l'autocertificazione, però, mi raccomando. Lotito sarà il solito bulletto 'de noantri', ma ditemi voi se non ha ragione: qualcuno, tra questi,