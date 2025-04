Perdersi e ritrovarsi. All’improvviso. Quando tutto sembrava finito.. Poi il colpo di coda improvviso. La rinascita. Quella reazione d’istinto e vigore che riaccende ogni speranza. Carattere e qualità.. Nel momento più difficile, sul campo più complicato in assoluto, contro “la squadra italiana più europea”. Una vittoria di quelle pesanti, che possono cambiare la storia di una stagione ed eliminare quelle insicurezze inevitabilmente sorte dopo la sconfitta di Bologna.Dopo il K.O. pesante di Bologna e il pari amaro contro il Torino. Una vittoria con cui la squadra di Baroni apre un ciclo infernale quanto decisivo della propria stagione, che vedrà Zaccagni e compagni affrontare due volte il Bodo/Glimt con il derby a intervallare la doppia sfida dei quarti di finale di Europa League.Le critiche hanno acceso la scintilla nella Lazio e provocato una reazione positiva sui calciatori e sull’allenatore. Una semplice mossa che consente di raccogliere il massimo: formazione compatta e concreta, non solamente possesso palla ma anche, come dimostra il, che trova impreparata la difesa dell’Atalanta e consente alla coppia Dele-Bashiru-Isaksen di confezionare il goal che decide la gara.Baroni stravolge la sua Lazio.parte dal 1’ tra i pali al posto di Provedel ed è l’MVP del match, almeno al pari (se non di più) del match-winner Gustav Isaksen. L’estremo difensore greco dimostra di avere tutto quello di cui necessita un grande portiere con una prestazione praticamente perfetta dal punto di vista tecnico e del carisma. Il danese, invece, entra nella ripresa e riesce a incidere a gara in corso, firmando la rete che regala il bottino pieno ai biancocelesti, oltre a mettere in seria difficoltà costantemente la corsia mancina degli orobici. Senza dimenticare l’esordio da titolare di. L’ex Verona è ovunque e prova costantemente a rubare palloni agli avversari, ma sa anche gestirlo con grande attenzione e diligenza. E la prima di, il cui debutto arriva in un pomeriggio di fuoco, sotto la curva dell’Atalanta e con gli orobici in totale pressione, a caccia del pari., tenendo testa ad un’Atalanta arcigna e mai doma, nonostante un’imprecisione non consueta per gli uomini di Gasperini, eapprofittando di una grave disattenzione della difesa avversaria. Dele-Bashiru esi fanno trovare pronti e scartano il regalo della difesa orobica per il goal che vale il bottino pieno.. Con le sue reti la Lazio ha battuto il Napoli e l’Atalanta a domicilio, oltre al rigore procurato e poi trasformato da Pedro a San Siro contro il Milan nel successo arrivato al 98’. Senza dimenticare la magia di Plzen, anche lì arrivata a tempo scaduto.La vittoria di Bergamo rilancia prepotentemente la corsa al quarto posto della Lazio. Un successo pesante, che consente ai biancocelesti di rimettere davanti la testa rispetto alla Roma alla vigilia di un derby che sarà fondamentale per la classifica e gli obiettivi delle due squadre. Una stracittadina da non sbagliare, dopo l’andata regalata ai giallorossi., che si rialza ancor più forte di prima. Prima della Roma, però, testa al Bodo/Glimt e alla trasferta in Norvegia. Un appuntamento da non sottovalutare per indirizzare il discorso qualificazione già all’andata, come era accaduto a Plzen, e arrivare al derby nelle migliori condizioni psico-fisiche.Questa volta il ‘temuto quarto d’ora accademico’,e ha consentito alle avversarie di approfittare di un approccio spesso soft in avvio di ripresa della squadra di Baroni, si trasforma nell’arma vincente. È proprio in quel momento che arriva il guizzo vincente capitalizzato da Isaksen, la giocata che decide la sfida. Una nota lieta per lo stesso Baroni, che dopo la partita sottolinea“Ho creato un fortino a Formello in cui ho infilato la squadra e i miei collaboratori”.. Compattando un gruppo giovane, che ancora una volta supera le avversità - infortuni e squalifiche (a Bergamo mancavano Guendouzi e Romagnoli, oltre a Castellanos appena ristabilito e all’infortunio di Nuno Tavares a gara in corso) - e riesce a portare a casa un risultato importante quanto quasi insperato alla vigilia.Una prestazione totale con cui la squadra di Baroni si rialza e offre risposte importanti in vista di