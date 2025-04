Laziomania: gruppo fragile e inesperto, ora a galla tutti gli errori sul mercato

Prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Quelli che in estate erano stati definitiritrovato grazie ai risultati, stanno lentamente venendo a galla uno dopo l’altro nel momento chiave della stagione., capace di non chiudere la gara con il raddoppio dopo aver trovato il vantaggio grazie all’invenzione di un singolo e soprattutto di subire il ritorno degli avversari proprio sul rettilineo finale, con la vittoria che sfuma ad un passo dal traguardo. Un film già visto nelle ultime settimane., che ha conquistato l'ultimo successo tra le mura amiche quasi due mesi, il 9 febbraio, con un 5-1 al Monza di Nesta. La squadra di Baroni doveva archiviare la pesante sconfitta di Bologna e finisce, una distanza tutt’altro che siderale ma che può essere considerata abissale alla luce della condizione psico-fisica di una squadra chedi due settimane che prenderà il via a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini, ferita e affamata dopo la sconfitta di Firenze, e si concluderà nella sfida di Pasquetta in casa del Genoa, con in mezzo il doppio scontro col Bodo/Glimt nei quarti di Europa League intervallato dal derby contro la Roma.L’immensa e infinita classe di Pedro, unite all’imprevedibilità di Zaccagni e Isaksen e alla quantità e qualità di Rovella e Guendouzi non bastano alla Lazio per scardinare la difesa del Torino e trovare il guizzo vincente.. Il terzo pareggio di fila all’Olimpico evidenzia delle lacune in alcune scelte di mercato fatto la scorsa estate - e ribadite a gennaio -. Il risultato è una squadra che ora è prevedibile e che viene neutralizzata dalle avversarie, con l’assenza di Castellanos e Tavares che praticamente annulla due dei principali sviluppi del gioco della squadra di Baroni.“Inutile che io stia qui a dire l'importanza di Castellanos ma neanche sotto tortura mi metto a piangere perché mi manca il centravanti da due mesi”. Il tecnico biancoceleste non cerca alibi, ma la realtà dei fatti è che il club ha spesoche doveva essere l’alternativa all’argentino e di fatto non è mai riuscito ad essere all’altezza della situazione, eccezion fatta per la partita contro il Napoli di Coppa Italia.Discorso a parte merita il direttore di gara, che conferma di non avere affatto un buon feeling con la Lazio. L’episodio del tocco di mano di Maripan lascia qualche dubbio, anche se il difensore del Torino colpisce il pallone con il braccio su cui si appoggia a terra, rendendo il tocco involontario.L’arbitraggio resta, comunque, un aspetto marginale rispetto alle difficoltà e alle lacune di una squadra che nel giro di poche settimane si è sciolta, giocandosi gran parte delle chance di conquistare il quarto posto e la qualificazione nella prossima Champions League ed, con un attacco che continua a stentare.. Una delle peculiarità principali - se non addirittura quella per eccellenza - di una grande squadra che può definirsi tale.All’orizzonte c’è il momento cruciale della stagione della Lazio e i biancocelesti ci arrivano nel modo peggiore, o quasi, con le ‘ossa rotte’ per via dei diversi infortuni e soprattutto per il morale a pezzi dopo alcuni risultati negativi.La rabbia di Baroni (“Sono incazzato come una bestia. […] Siamo tutti arrabbiati perché dobbiamo, ripeto, o chiudere le partite o non prendere goal”), così come quella dello spogliatoio attraverso le parole di Marusic nel post gara (“Volevamo vincere a tutti i costi, siamo tutti arrabbiati e vedere dove abbiamo sbagliato”). Una spinta in più per superare errori e difficoltà e riscrivere la storia, consapevoli che solo con i risultati tutti gli errori potranno passare in secondo piano.Ora l'obiettivo è ripartire con la testa sgombra per ritrovare quell’entusiasmo che ha caratterizzato la prima parte della gestione Baroni e quel gioco scintillante che ha contraddistinto i capitolini nei primi mesi di questa annata. Il test alle porte è di quelli tra i più probanti in Italia e in Europa, ovvero l’Atalanta di Gasperini.Una gara in trasferta che arriva dopo lo 0-5 subìto nell’ultima di Bologna, in un altro scontro diretto.Probabilmente il vero grande obiettivo dei biancocelesti, che, intervallato dalla sfida più sentita dell’anno, il derby contro la Roma, una gara dal peso specifico elevatissimo per la rivalità cittadina ma che quest’anno vuol dire anche corsa alle coppe europee 2025/2026.