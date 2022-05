Ha ragione: in effetti la stampa romana è disgustosa, lui non ci parla mai, a parte se lo chiamano se viene fermato per strada.abbiamo qualche rimpianto, ma no, la squadra non era attrezzata per fare bene.per fare una competizione, ed è stato comunque unPerò ha ragione Lotito – d'altra parte, lo abbiamo visto lato Roma, chi attacca la stampa è sempre benvoluto (pensate, i Friedkin si sono arrabbiati, ma non i tifosi).di solito è la sua, una volta contro la tifoseria, una volta contro il tifo organizzato, una volta è il Fisco che gli lega le mani, una volta è l'indice di liquidità, una volta è il giornalista e una volta è il procuratore di turno o il presidente, una volta è quel fatto di Anna Frank e i cattivoni che si offendono, e non fatemi esplorare altre cose. Mi limito solo a dire che se laquello che vede, sente, gli dicono di e su Lotito, tutto il resto passerebbe in secondo ordine davvero.Apriamo un argomento, che è serio. Molte persone all'interno della stampa fanno il loro lavoro con passione e serietà., ok, siamo tutti d'accordo. Ma davvero la maggior parte dei giornalisti non si alza con l'obiettivo di attaccare Lotito. In Italia alcune società godono di attenzioni per il loro bacino, altre per l'evidente simpatia che suscitano in alcuni di noi, altre perché sono brave, altre perché sono pessime.– non è la prima di queste sparate –Anzi, voglio essere trasparente: ci sono giornalisti Lazio che non scenderanno mai patti con questa dirigenza.Ce ne sono altri. Ci sono io, che ho perfino lavorato con la Lazio, scrivo qui e spero con chiarezza, senza andare dietro alle fazioni, e cerco di mantenere lucidità, equidistanza, pur essendo appassionato, e coinvolto, e privatamente molto molto molto in gioco. Ma la maggior parte lavora, e stop. Cerca di fare un lavoro difficile, sottopagato perlopiù, complicato, osteggiato, sputato, nella maniera più dignitosa possibile.E non fa bene a nessuna delle due.E no,, con le centinaia di tifosi bellissimi e appassionati che la popolano, non, ma la prova dell'amore dei Laziali per la Lazio, stop. Nessun altro farebbe una cosa del genere, se non per amore. Non per riconoscenza, non per stima.Questa è un'estate importante, decisiva, e Lotito la sta iniziando, ancor prima che passi agli archivi, cannoneggiando a destra o manca. La strategia è di quelle escatologiche:Non so se sia preordinata, o il nostro sta improvvisando, fiutando istintivamente certe cose.Ogni cosa qui andrà conquistata, richiesta, spiegata, trattata con cura se buona e rifiutata se cattiva, dopo che abbia dimostrato a dovere di essere davvero cattiva.Ah, altra cosa, quando sentite parlare di critiche costruttive, il 99% delle persone che lo dice non vuole essere criticato MAI:Per questo meglio dargli ragione.