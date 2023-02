ci ha mangiato. Ci sarebbero tantissime cose da dire, di fronte allo stadio Olimpico di Lazio-Atalanta. Alcune non saranno gradite, altre sono sacrosante. Ci sarebbero tantissime cose da dire, a partire dall’atteggiamento di alcuni, dalle bizze di altri,, a partita appena messa male. Prima che finisse peggio. Per me sono tre i punti principali: le partite le fanno i dettagli, Immobile non è un dettaglio, il cabotaggio delle rose è cruciale.Punto primo, primo chiarimento: perdere in maniera così netta un big match così importante, l’occasione per mettersi dietro la Roma, rimettersi in zona Champions eera ghiotta, ghiottissima. La partita era campale. Si tratta di una Waterloo decisiva per i nostri Napoleone?Ma di certo si tratta di una brutta sconfitta, dura, decisa, di quelle che rimangono in gola per parecchio tempo, a forma di groppo,Una cosa vale la pena di ricordare dei big match:A volte le cose microscopiche si fondono e sono così tante da divergere verso una supremazia netta. A volte vanno a formare gli episodi. Il calcio è uno sport mosaicale, fatto di gesti e atteggiamenti spalmati sui secondi e sui minuti. La Lazio la perde al minuto 17, quando Immobile decide di soffiare un capolavoro messo a terra e shiftato di Milinkovic Savic e sparacchiarlo alto.Voglio dire una cosa, a scanso di equivoci: ci serve il miglior Immobile, ci servirebbe sempre.. Condizione di alto livello, costruita su un minutaggio in crescendo. E testa. La testa, per uno come Ciro, è più difficile da reimpostare. Non so se vi è mai capitato di andare in ferie, farvi 20 giorni, e non avere nessuna voglia di tornare. Capita se avete staccato davvero mentalmente, se siete stati a lungo fuori dai giochi: l’universo lavoro sembra lontanissimo, mille miglia. Pconvinzioni, incoraggiamenti, coraggio. Un mix perfetto, che ogni anno ottiene e gli permettere di essere un bomber vero. E(iconica l’incapacità di saltare il portiere in uscita, come se non l’avesse neppure visto) e del tutto inadatta a giocare questo big match, è che non sia ancora del tutto rodato mentalmente.E quando sbaglia quel gol dimostra la voglia di mangiarsi il mondo e nello stesso tempo che attualmente siamo spuntati. Ci siamo trovati a gestire una Lazio senza Immobile.- L’andamento della gara è stato tipico: chi affronta l’Atalanta sa che dovrà correre tanto, essere molto preciso in pochi istanti, non farsi mangiare. La Lazio prova a resistere, a tratti ci riesce anche, ma l’impressione di tuttaNon in certi uomini:fa un paio di giocate mostruose, Felipe e Zac poco e niente (meglio quest’ultimo, ma di poco), stavolta Pedro entra troppo dopo. Ed è un peccato, perché forse andava dosato più Immobile: meno Ciro zombie, più Pedro vivo, vivo, vivo. In toto però le due squadre sembrano davvero diverse per caratura: sCioè, non so se rendo: noi a quel punto potevamo mettere Romero e Cancellieri. Capite che, nella faida tra il titano Sarri e l’olimpico Tare, è abbastanza chiaro che a sopravvalutare la rosa probabilmente sia il dirigente albanese.No, tutt’altro: al netto di un atteggiamento non sempre top (Lazzari dovrà spiegare il secondo gol, tutto nato non dal suo errore, ma dalla sua recriminazione senza correre come un pazzo per rimediare),Si tratta di una mezza impresa: per me la Roma è di livello simile alla Lazio, ma le altre (Milan e la Dea), sono avanti per caratura, stipendi, ampiezza della rosa. Lo dice il campionato, le spese, dove pescano i giocatori (noi Cancellieri, loro Lookman, e chi lo ha al Fantacalcio sa), i piazzamenti delle stagioni precedentiNon è Waterloo, c’è ancora tempo. Si tratta solo, se mi passate la pesantezza di questo solo, di una sconfitta pesante, che va a sommarsi ad uno start di 2023 non brillante. Tutto da buttare? No, ovviamente. Solo una brutta notte da mandare giù, e quanto mi pesa, e quanto è razionale e responsabile quel “solo”. I