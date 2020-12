Lo so, ve lo dico subito. Il titolo é un'enormità:Anzi, al contrario: proprio la grandezza dei tedeschi viene qui celebrata. Per la LazioOra cerchiamo di andare oltre la meravigliosa voglia di prendermi per il collo che avete e ragioniamoci su.- Partiamo da un punto cardine:Il passaggio del turno era di fatto l'obiettivo inin questa stagione.. Tutto quello che viene dopo, anche se ha la mole immensa del Bayern, é incredibile plus, un mattoncino Lego successivo, buoni per lo spettacolo, il prestigio, la gioia di giocare tra i grandissimi. Use, dopo tutti questi anni sui campacci di Europa League, questo avversario non vi sembra una specie di sogno ad occhi aperti, forse la vostra dimensione é il braccino corto, il realismo cupo, non guardare alle stelle.. Come sempre, sono loro squadra di record e precedenti di grandissimo prestigio. Nell'ambiente Lazio tutti gigioneggianoMa il rischio della batosta c'é,. Ma la Lazio oltre alla possibile batosta ha solo da guadagnarciBurioni twitta che se il Bayern ci prende nella serata giusta... LaAttenzione a sottostimarsi sempre. Testa bassa, piedi a terra, ma nessuno avrebbe scommesso un soldo bucato sulla Lazio contro il Borussia. E di fatto poteva vincerle tutte e due.Uno stimolo incredibile,, la più bella notte della carriera di tutti i giocatori. E anche nostra: siamo tornati, alcuni di noi nemmeno si ricordano queste notti. Per notti come queste si gioca a calcio una vita. Sono notti come queste che ripagano di sacrifici, trasferte, ore in macchina, sofferenze e postacci.Per Inzaghi e i suoi comunque vada sarà un test importante per crescere. Come già successo per l'Atalanta, la Champions potrebbe dare quella convinzione e quella consapevolezza che solo le grandi sfide sanno regalare. E questa é la sfida più grande di tutte.- Aiuterà, nel piccolo, un po' tutti a capire la caratura reale di questa squadra, di questa Lazio di Inzaghi tormentata, forse ignora perfino agli stessi giocatori,Con una bella figura (notate, non dico mai vittoria) si avrà la certezza a marzo di potersela giocare con tutte. E se nel frattempo si é costruito bene, potrebbe essere un. Per confermarsi, e tornare a conquistare notti come queste.- Il Bayern potrebbe essere perfino lo stimolo a fare qualcosa nella finestra di mercato di gennaio,Non voglio pensare, come alcuni maliziosi potrebbero, che l'avversario sia visto come insormontabile e la squadra non meritevole dunque di rinforzi ad hoc. Al contrario, proprio perché siamo di fronte alla notte più bella di questa vita per molti dei nostri,Nel contratto, alla voce, ci sarà:E ve lo dice uno che ne ha vissute poche: sorteggi come questi sono il motivo per cui il calcio esiste. Avversari come questi sono quelli per cui si soffre e si lotta ogni giorno, su ogni campo. Notti così, sono quelle che sogniamo da sempre.