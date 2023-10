Sono da sempre abituato a chiedermi. Sempre fatto, secondo me tiene la testa allenata, lo spirito critico alto, la capacità di discernereLa verità dalle bugie, dalle manipolazioni. Le pretese dalle ferite.La riconoscenza dalla fede cieca.: dopo una sosta per le Nazionali folle, in cui abbiamo scoperto che la Serie A ha una malattia, che alcuni dei nostri giovani giocano forte probabilmente (cosa ben diversa dalle combine, e bisogna capire pure su cosa giocavano e a cosa), in cui abbiamo scoperto che un abile rimestatore di fango e bile ancora può affossare un intero movimento parlando di condanne e di giocatori ancora non coinvolti, dopo tutto questo,. Il laziale medio, quello che magari sui social ogni tanto la critica la fa, senza insultare, quello che ha razionalità ma pure gli occhi,. E io mi chiedo perché.- La prima cosa che salta all’occhio nella lunga intervista concessa al Messaggero. Ma quello lo sapevamo: sta andando male, e, come dice lui stesso,. È il suo grande limite, da sempre. Non è la punta che risolve le partite: Scarpa d’oro, vagonate di gol, ma vale la pena dirlo. È. Di un contesto che lo protegge e lo coccola. Lo ha detto: anche solo il pensiero dei 200 gol da raggiungere per lui potrebbe essereParla anche della Nazionale: anche là attacca, ma in realtà non gioca di tutte le commodities che lo rendono un vero bomber, e di fatto non ha mai stupito o trascinato, come gli è sempre successo nelle esperienze in cui non è sentito a suo agio.: questa è la chiave,(ci dice che oramai li conosce, sta diventando esperto, ridendo, ma è una cosa che sapevamo), con la sua età, con la sua carriera, con le necessità della squadra. Non è a suo agio. Viene da una stagione complessa, con tanto di orrendo incidente d’auto con le figlie con tanti strascichi legali, e non è a suo agio. PI meglio informati (anche di me) concordano su un punto: se ci sono stati degli interessamenti, dei flirt che hanno fatto pensare Ciro e il suo cerchio magico famigliare (molto stretto e che non sempre gli dà una mano, vedi certe Stories), vale la pena ricordare a tutti cheMai. Di fatto stiamo parlando del nulla. Di avvicinamenti. Anche perché Ciro, per la Champions, per la Nazionale, ma pure perché si conosce e sa di cosa ha bisogno, ci avrebbe pensato.. Come è successo a. Ma non è successo. È una linea temporale che non si è mai arrivata. Quindi è una parte di intervista che è metaverso, pura filosofia, vagheggiamenti.Ora bisognerebbe chiedersi perché.l timing non è dovuto solo al suo momento specifico: lo vive da inizio anno.Non sarebbe bello, in questo ambiente che dovrebbe conoscere bene. E viene da chiedersi: perché? Ecco, qui, entrano altre cose. NMi viene da chiedermi: si riferisce tanto ai tifosi, ma siamo sicuri che siano davvero loro al centro di questa intervista?E altra cosa: gli importa così tanto di 4 insulti social che tanto già sa, già conosce,Non è che, in fondo in fondo,ome capita a tantissimi calciatori?Certo parla, al suo: il gol e l’assist dicontro l’Atalanta potrebbero fargli venire strani pensieri. Certo, parla al suo presidente: il senatore sarà pure sonnecchiante, ma intanto è sempre presente in Molise, in Senato, e. Un altro suo figlio. O con Simone Inzaghi. Un altro suo figlio., che ben sa cosa si muove nel sottobosco di Formello, il centro sportivo della Lazio.- Come tutti, Ciro parla a molti stakeholder, si direbbe in ambito aziendale. Certo, parla ai tifosi:. E in parte lo è davvero: alcuni tifosi stentano a riconoscergli il carico di gol e gioia che ci ha regalato,Alcuni si sono lasciati andare ad insulti beceri, i soliti animali da social.Il calcio è bello anche perché ogni partita vive di mille partite, e in ogni partita si può mettere in discussione la propria vita, le proprie scelte calcistiche, la propria storia, gli dei, il mondo intero, l’arbitro, i calciatori avversari e perfino la leggenda Ciro Immobile.. È insultante per un tifoso, in nome delle ferite di Ciro Immobile e della sua attuale iper-sensibilitá,(così dicono i meglio informati) o pretendere trattamenti da superstar, o da sempiterno dio olimpico.: pensarlo può essere umano, da umano ferito,quella storia e quel club che ha contribuito a migliorare, con cui ha costruito la sua leggenda, di cui è già negli annali.. Possono farsi ricordare per quello che hanno costruito, per la loro Legacy, per la leggenda. O possono invecchiare male, peggiorando i propri limiti, diventando dei signori biliosi, che parlano solo del passato e rinfacciano, e arrivano quasi a mettere in dubbio la Lazio. E questo non se lo può permettere nessuno, nemmeno Ciro Immobile. Molte leggende, anche più grandi di lui, sono state prese a pesci in faccia dalla sorte, dai tifosi, dai presidenti, in maniera decisamente peggiore. Eppure da qui si vede lo stile: si può fare come i, o come i. Le linee temporali sono diverse, gli stili pure. L'amore per il giocatore resta eterno. Il rispetto su come gestisce la sua leggenda, il suo finale, le sue esternazioni, la sua comunicazione, insomma il mondo fuori dal campo, su come gestisce l'ambiente, su come lo ama e lo rispetta, cambia tantissimo. Si può uscire di scena male, o bene. Litigando, diventando un problema. Si può uscire di scena andandosene urlando in Arabia. Si può decidere di rimanere una leggenda per sempre, senza colpi di coda, brutti finali, occhiatacce, allusioni, ripensamenti.