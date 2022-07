In casa, al 1 di luglio, ad un mese e mezzo dall'inizio del campionato, la grana portiere è definitivamente. Sembrava strano ai più dotati di qualcosa tra le orecchie cheSi parlava di un Reina terzo, visto il rinnovo per un anno appena incassato.e la porta della Lazio si spalanca. E i dubbi non sono pochi.Il mio preferito, per tanti motivi, era, prima che la sfiga – che in casa Lazio non è che può mancare – non rendesse questa pista una scelta.: puntare su un portiere che è oggettivamente inservibile per qualche mese, o sceglierne un altroDunque i nomi sul tavolo sono altri? Sarri avrebbe già detto la sua, e sul puzzle continua a mancare qualche tassello. La Lazio da quanto sapeva che il primo portiere, Thomas Strakosha, non avrebbe rinnovato? E da quanto sapeva che manco il secondo sarebbe rimasto, con tutta probabilità?(specialmente per un portiere che salterà mesi di preparazione e l'inizio di campionato). Tutto ok, ma la mia in breve: prendiamo Carnesecchi, e affidiamoci ad un buon secondo portiere per le partite che mancano. In alternativa, Vicario mi piace, anche Gollini.– E qui casca l'asino. La notizia di Reina lascia la Lazio con questa seconda scelta che, in realtà, sarà quasi la prima per una fetta di stagione. Non sappiamo quando tornerebbe, ma supponiamo un paio di mesi di assenza. Dunque, se tutto va bene, dalle 10 alle 12 partite di campionato e l'Europa League. Un bel malloppo di partite: prendere un secondo che non sia una figurina diventa prioritario. Con la certezza che, poi, sappia tornare cheto al suo posto, il numero 12. Serve il dodicesimo uomo in campo. E serve presto, anche qui. Chi prenderei io? I nomi sono parecchi sul tavolo, scommetto che sarà un nome che non ci aspettiamo, magari dalla Spagna. Vedremo.Mi viene un po' da sorridere, ma sul campo dei portieri si sta già consumando un primo atto non troppo incoraggiante. Scoccia dirlo, ma forse la parolaandrebbe sostanziata, resa concreta.Un portiere del calcetto del lunedì? Difficile, visto quanto sono rari. La situazione non è di quelle simpatiche no? Ok, i giocatori di movimento, ma manco i portieri a Sarri gli danno?