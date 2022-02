Sperare in Sarri. Grazie a Sarri.. Contro l'Udinese serviva una gara tosta, di quelle senza fronzoli: c'erano troppe assenze, la gara di Oporto, c'erano tutti i presupposti per il trappolone, lo stesso in cui è caduto l'Inter di un certo Inzaghi, per dire. Per uscirne vivi, da questa imboscata programmata,Ed è arrivata, nonostante tutto, compreso un gol preso subito e l'infortunio di Pedro. La giornata 26 ci regala una certezza: la Lazio risponde al suo allenatoreVisto che il trappolone era nell'aria, ci sta che, perché quando le cose possono franare addosso alla Lazio, di certo lo faranno. E infatti frana subito addosso ai nostri il gol sotto, un'Udinese fisica, forte, che va a duemila. Siccome le cose possono anche andare peggio, Pedro si fa pure male.Ma c'è una connessione speciale tra le parole e le sensazioni di Sarri e questa squadra. Che sta diventando concreta, forte, nonostante assenze pesantissime (Acerbi e Immobile, in altri tempi sarebbero state alibi, quasi non se ne parla). Fa la sua partita, la pareggia, e produce tante occasioni, si spinge in avanti., che secondo me manca di almeno un rosso (Becao se lo è cercato) e di 5-6 gialli, la Lazio c'è,Nonostante tutto, con untrascinatore,, si prende sulle spalle la squadra. Che prova il colpaccio. Nonostante tutto, nonostante i 6 assenti, nonostante gli ultimi 15' prevedibili di scoramento e stanchezza pesante, nonostante la partita folle di 3 giorni prima.Entra praticamente a freddo, al centro dell'attacco, e interpreta un ruolo che non è il suo a modo suo: è brillante, anticipa, si muove bene, pressa, gestisce il pallone con ottima proprietà tecnica.Non è un centravanti (non è Piatek, per dire) ma ha idee, bel piede, si prende magari un tempo di gioco in più ma non ha mai fatto cose banali. Anzi, nella ripresa quel pallone delizioso per Felipe Anderson avrebbe preteso una cattiveria diversa.davvero, ma è anche un simbolo: si fa male Immobile, il nostro peggior incubo, e la Lazio gioca, gioca, si ostina a giocare una partita importante nonostante tutto. Vuole continuare a rispondere al suo allenatore, in continuità con due mesi di crescita. E voglio dirlo:Serviva intensità, mentalità, serviva a maggior ragione quando il gol di- mio antico feticcio - aveva spalancato lo spettro di un passo falso post- Europa a cui eravamo dolorosamente abituati. In altri tempi, con altri allenatori, avremmo perso male: non nascondiamoci, questo è un bicchiere mezzo pieno nonostante la vittoria della Fiorentina.Costruisce tanto, sbaglia pochissimo, non sbanda praticamente mai. Non guardate la classifica, pensate alla partita, a come si stava mettendo. E il fatto che abbiamo e abbiate un bel po' di amaro è anche un segno di mentalità: forse ci stiamo levando di dosso un po' di braccino corto. Forse questa connessionee la parola Champions League non è così assurda e folle. Ci pensate: nonostante tutto, non è così assurda e folle.Questo è il legame con Sarri, questa è la speranza. Sperare in Sarri. Grazie a