Lasi è incartata in maniera scomposta. Sembra tanto uno di quei giochi anni '80 che, a cadenza regolare, provano a propinarci. Avete presente? Dovete cercare di incastrare mani e piedi seguendo i colori, su un tappeto a pallini, provando a rispettare le indicazioni. Il che vi porta ad essere avvinti all'avversario, in improbabili acrobazie. Benvenuti nel mercato Lazio. Se non avete capito,Che abbiate capito o no il gioco, sta succedendo alla Lazio. Non si esce vivi dagli anni di, l'enorme scritta che campeggia sul tour estivo dibiancoceleste. Possiamo dire abbastanza serenamente che i piani della Lazio non sono i nostri piani, sono infiniti e di solito infinitamente non si incastrano come la Lazio vorrebbe.colmando la distanza cash che Lotito pretende. Sti' benedetti 100 milioni li porterei io al presidentissimo, ma lo United per ora vola più basso. Anche perchénon l'ha ancora venduto, e molto dipende da quello. E da Zidane, che lo vorrebbe.E qui arriva lo stallo scacchistico. La Lazio sta riproponendo una magnifica situazione stileal povero: siamo in parola, rimani fermo, che prima o poiti prende. Cresci bene che poi ripassiamo. Peccato che poi Tare, a volte, è costretto dalle circostanze a fare promesse da marinaio, con gli occhi puntati verso il vento e isole sconosciute,. E Yazici pure non si trova così vicino a Formello. Tutto da vedere: la Lazio potrebbe muoversi. Ma il rischio di rimanere con un cerino enorme tra le mani, grosso quanto Milinkovic, e una mediana sovraffollata inquieta e non poco Tare. Quindi Yazici o aspetta, o serenamente non l'abbiamo mai trattato - versione ufficiale. A proposito di versione ufficiale: le cronache raccontano di un Inzaghi che vuole trattenere tutti. Un po': prima, mo' pure, che a Roma è amato quanto quelli che fanno la carbonara con la panna. Come vice Leiva, il croato non ha voglia e nemmeno forse la capacità di interpretare quello che Inzaghi vuole. Però il mister avrebbe piacere a riprovarci un altro anno, rimaniamo amici, dai.Il tutto quando, uscito il calendario, la Lazio si ritroverà a giocare la prima in casa contro la. Il che equivale a dire, immaginate lo scenario: caldo torrido, non si capisce bene ancora di che pasta siamo fatti, ci svegliamo tutti sudati ed è già derby. Qualcuno sarà abbronzato, qualcuno non sarà andato in vacanza, Milinkovic chissà dove giocherà, però almeno in vacanza ci è andato. Piccolo vantaggio: la LazioIn particolare Fonseca sta navigando una galleria di partenze-shock che nemmeno nei film più spaventosi di Dario Argento. La maglia del Boca su De Rossi è immagine iconica del fallimento di una gestione nel farsi amare. Però a farsi voler male ci riesce benissimo. Anche dell'immenso piacere che questo cagiona all'altra metà di Roma. E siamo già in, con il caldo, Milinkovic che stiamo sempre a parlare di lui, e un mercato che, per ora, sembra sempre più incartato in uno stallo a dire il vero, ma diciamolo tra noi, pure un po' FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com