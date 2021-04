come quello di LOL, quella celebre serie di comici. Un lungo tip tap questo rinnovo di Inzaghi: prova tu, a farlo così lungo. Detto tra noi, la pantomima andata in scena in questi giorni è stata avvilente. I. Primo punto: in questo momento è troppo importante che non ci siano conseguenze. Per Inzaghi, per la sua famiglia. Un po' per tutti noi.Su queste pagine io ho chiesto di continuare il campionato lo scorso anno, perché il calcio era super attenzionato dai medici, perché in una bolla si poteva stare, finire il campionato, seguire un modello NBA.. Lotito era un mostro, ora pure, invece gli altri tutto ok, come sempre. Lindi e pinti. Perfino quest'anno, con molti più contagi tra i calciatori, con le nazionali che diventano focolai, perfino ora con tutta la famiglia di Simone Inzaghi positiva, per me bisogna continuare.. Sarà perché l'Inter è più simpatica del nostro, o sta ancora più simpatico il fatto che la Juve stia perdendo lo Scudetto. Il gusto dello sgambetto ai potenti costi quel che costi ci è sempre piaciuto in Italia. Non cambiamo nulla, ma una risatina alla LOL ce la facciamo sempre volentieri.Detto ciò, nel piccolo del mondo Lazio il modello LOL si è ripetuto col rinnovo di Inzaghi. M. Ora, il rinnovo se tutti rimangono savi di mente si farà: troppo importante per la Lazio, troppe poche chance per lui in questa stagione e poca voglia di lasciare dopo una Champions senza pubblico.Chissà come lo rivivremo, se questo ritorno alla normalità avverrà, o dovremo davvero cambiare tanto, di noi e dei nostri comportamenti.se un Allegri sta fermo, un Inzaghi deve riflettere bene. Penso che Inzaghi lascerà la Lazio solo se davvero arriva l'occasione della vita, ma proprio una cosa a cui è impossibile dire di no. In alternativa, rimarrà, perché è legatissimo, ha radici profonde in questo club.. Ho finito con l'avvelenata, ora mi rimetto a ridere con LOL, sperando che qualcuna delle squadre che lottano per la Champions inciampino, in questo tip tap convulso di scontri dirette, smentite, tamponi, rinvii, e silenzi imbarazzanti.