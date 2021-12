La domanda che inquieta ve la faccio subito:Ha un allenatore davvero bravo e preparato, Dionisi, ha una squadra giovane, pimpante, che va a 2000 e gioca molto bene, oltre che ad altissimi ritmi. Ha due campioni d'Europa e in panca, non André Anderson e Muriqi.. Ovviamente sì, visto come si è lavorato perE ora passiamo alla partita.Nonostante la fatica e la prestazione brutta di giovedì contro il Galatasaray, su un campo duro e davvero complicato i ragazzi di Sarri ci mettono tanto.Pedro trova come sempre soluzioni geniali, ma davanti il Sassuolo spinge, spinge, spinge, e finalmente ci ricordiamo cosa vuol dire avere un portiere:para, non sempre cose impossibili, ma sarà bello quando sceglieremo un estremo difensore tra i due (sarà un terzo probabilmente) perché serve avere qualcuno che pari. Pazzesco dirlo, ma è così. Il primo tempo è bello, intenso, il Sassuolo merita il pareggio ma non lo raggiunge. E questo è un punto per Grifondoro, cioè per una Lazio che sta tenendo campo.Nel secondo tempo le gambe della Lazio girano meno, e questo acuisce la sensazione un po' inquietanteForse solo in questo secondo tempo, con questi uomini, ma è una sensazione che mi ha dato fastidio. Penso derivi da una parola abusata, che a Reggio Emilia è invece resa concreta, è un fatto:. Il Sassuolo programma, e lo fa da anni, dà continuità, ha investito su ragazzi che negli anniDall'altra parte siamo all'inizio, si vede la polvere, il calcestruzzo, le piccole crepe, i piccoli problemi. E le gravi carenze strutturali, di mercati su mercati fatti male, senza investire veramente.Negli 11, la Lazio era in vantaggio, giocava bene., che quando gioca così malaccio, così respingente, non è affatto piacevole da guardare. Gli riesce poco e niente, entra in un momento della partita complesso, non decide. E quando uno così non decide, lo faranno gli altri:raddoppio nasce da un'altra roba bella di Berardi, con Anderson che lo molla subito, non sia mai che faccia qualcosa di utile (e qualcuno, perché, e perché è così di basso livello questo suo campionato). Benissimo: sostanza, avrebbe meritato il gol per quel bolide all'incrocio, peccato. Q. Un altro che ha un approccio indecoroso? Lazzari Manuel.. L'altro è evidentemente fuori contesto, e non è l'unico che purtroppo o per fortuna dovrebbe cambiare aria, se non riesce a cambiare qualcosa del suo modo di fare calcio. Posso dirlo?e benino perfino: guadagna un rosso, fa a spallate, viene financo servito alto. Fa quello che deve, provare a creare presupposti., che abbiamo scaricato per tenerci lui, ma la colpa non è sua.. Ora tempo, calma, non è questa la sconfitta grave.. Non è questa, ma dovrebbe essere uno sprone: il mercato non serve per le toppe, o tirare nel Bosforo 20 milioni. Programmazione, questo serve: prendere giocatori che oggi ti servono, domani diventeranno fondamentali.