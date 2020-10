Il solito tran tran,. Basta assaporare il dolce calice della soddisfazione,. Con il solito - anche questo - "acquisto" legato alla permanenza dei big (che non è sempre un valore, ma tant'è).Vale la pena dircelo ancora: il mercato più astruso, arduo, tosto, per indice di liquidità (ma avrà davvero condizionato la Lazio? Chissà, ai bilanci l'ardua sentenza), avarizia generale, colpi bassi. Per intenderci, come salire tra mille tornanti spezzafrizione ad una paesello di montagna.E invece è stato il solito torcibudella, con mille problemi, lungaggini, imprevisti. Tutto il kit solito del mercato Lazio sotto Lotito.Forse solo Klose Cissè mi aveva acceso. Comunque non voglio divagare: vi dirò cosa penso del mercato Lazio.Ci aspettavamo un mercato vero, grosso, impegnativo.Di questi tempi, con questa dirigenza, non so in quale universo strano abbiamo vissuto negli ultimi 10 anni per aspettarci sempre la stessa cosa:Ma parliamo di chi arriva. Stavolta, per l'ennesima volta,È almeno il quarto a memoria mia, nessuno è riuscito nell'arduo compito.mi piace, ha le qualità, deve scrollarsi di dosso timidezza e provincia.La Lazio ha poi provato a prendere qualcuno in avanti. Il peccato originale, grande e altisonante obiettivo, una volta sfumato ci ha svelato che eravamo nudi.Tare ha preso una punta in più, che si aggiunge a Caicedo Immobile, e che forse supplirà gli eventuali gol in meno fatti da Immobile, e garantirà rotazioni, e se invece dovesse esplodere (e ne ha per me le capacità) diventerà titolare con Immobile e ci garantirà più gol.Per ora quindi veleggiamo verso un sontuoso 7,5 per i due colpi migliori e più costosi.In uscita si è fatto il possibile.: vittima di un equivoco tattico, per me nemmeno era male, ma è giusto che vada a giocare dove almeno sanno in che ruolo gioca.(che è sempre utile, sgomita, ma rischia di essere il clone di Muriqi), è rimasto anche Correa nonostante le insistenze Juve (che ha deciso di dilazionare i pagamenti tipo Lotito col fisco, cosa poi fatta con la Fiorentina e Chiesa)., solita caterva di indesiderati che va a Salerno. Nessuna cessione capolavoro direi, rimangono tanti giocatori-incognite, ma ok.Altri due pro di questo mercato sono quindi la permanenza dei big (Luis Alberto, Milinkovic, Immobile ma pure Acerbi) e la rosa sicuramente più larga, con qualche alternativa in più. Comunque una buona pratica per crescere ancora,da piazzare vicino ad Acerbi. Kumbulla è stato trattato a lungo, andava chiuso: ha qualità, autorevolezza, sarebbe cresciuto ancora con Acerbi stesso.E di puntare sul povero, 12 milioni spesi per ora malissimo, che ha bisogno di una seconda chance. Voto 4, si galleggia intorno al 6 di media.Capitolo scommesse, qui si può decidere molto. Per quanto riguarda Hoedt e Andreas Pereira li metto nello stesso calderone, sono due AVVANTAGGIATIlui conosce la A, può essere utile e Inzaghi lo apprezza.. Alle brutte non avrà l'onere di essere costato troppo (vero mister 12 milioni Vavro?). Un vero colpo alla Tare, un lancio della monetina per il ds. Voto 7 di fiducia e curiosità., che secondo me può migliorare ancora poco. Bisognerà capire se la poltrona di Strakosha è girevole, o inchiodata al suolo tipo parlamentare della prima Repubblica. Propendo per la seconda.sono due alternative, risulteranno utili, daranno fiato, corsa e muscoli. In totale, lo vedete da voi, questo è un mercato funzionale, pratico, da muratore non da architetto di design. Le case si costruiscono così, ma forse la Champions serviva un palazzo regale.e convinto del mister e dell'impianto di gioco, oltre che dai nostri assi. Si poteva fare di più, ma si è fatto, la bontà ora dipenderà dall'intuito di Tare, da quanto sapremo aspettare, ammirare, sostenere.Dal punto di vista emozionale, il solito pianto. Lungaggini, 3 giornate con due acquisti e mezzo e i meno eccitanti, tutto troppo trascinato, strascicato. Per me lo stesso. Ma la ragion di stato e di Lotito gli farà dire che siamo competitivi. Ed è vero: ma soprattutto grazie ad Inzaghi, perché questo mercato per me vive di due grandi lacerazioni. Silva prima, il centrale mancato poi. SPer me alla fine sarebbe bello se Tare, al terzo infortunio o con un terzetto improbabile, dicesse: è colpa mia. Ma forse questa sarebbe un'emozione che non ci meritiamo, dopo aver così a lungo strascicato e ciabattato nell'assurda speranza che, alla fine, in un anno così importante, la società potesse davvero aiutare in maniera sontuosa la Lazio di Simone Inzaghi.Nonostante il nostro voto e le nostre illusioni.