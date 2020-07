Tra 20 anni ci saranno ragazzi che diranno:. Nessun italiano mai come lui per numero di gol, in testa conad un soffio dalla Scarpa d'Oro in solitaria, corona una stagione dei record in casa Lazio: record di rimonte, record di vittorie in trasferta, record di punti.: uno che segna così tanto capita una volta a generazione in questo benedetto paese, e si riesce pure a trovare il pelo nell'uovo, il difettuccio, gli errori in carriera. Non saranno mai abbastanza le scuse che dovrete a Ciro Immobile. Se ci fosse un tribunale della storia del calcio, qui ed ora, sareste condannati. Ma non per altro: vi siete persi il miglior bomber di questo campionato mentre spiluccavate le pulci sul suo curricula. Che è una cosa che fanno i macachi tra loro. Rispettabili nel loro grooming,Il gol che fa ImmobileDopo aver superato uno come Giorgio Chinaglia, Immobile cammina nella leggenda come io e voi andiamo dal panettiere.Ora questo Immobile deve fare i due gol che mancano, anche perché la Lazio merita di finire almeno sul podio questa stagione Champagne.: tra le viperate di Gasperini e gli "andiamo a vincere fuori dalla comfort zone" degli olandesi in scivolata su Icardi di turno non saprei bene chi ho voglia di sorpassare di più. Tutti e due, e ci leviamo il pensiero. E diamo pure uno schiaffetto in capa a quelli che stanno ancora pensando al Napoli che vince la Champions e la Roma che travolge l'Europa League.Tutto può succedere, ma tra le cose più improbabili di questo universo piuttosto che queste due vincenti in Europa mi sembra più facile che i macachi si siedano al bar a dissertare di Immobile, o che io - sì anche io lo critico - e voi mentre andiamo dal panettiere ci ritroviamo a fare più di 30 gol in Serie A.. E tra 20 anni diranno di noi: "Ve li ricordate, quelli che criticavano Ciro Immobile?". E tutti giù a ridere di noi.