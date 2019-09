Forse non è lui ad essere sbagliato. Arrivo perfino ad osare: forse non è proprio vero che Mancini ce l'avesse poi tanto con lui. Un gol può correggere tutti, e tutto: per la prima volta Immobile torna dalla Nazionale col sorriso. Forse lo stesso con cui è andato. Forse a qualcuno è sfuggito, ma il bomber della Lazio ha fatto pure mea culpa: Mancini non lo faceva giocare, però pure lui non è che stesse al top. Sia alla Lazio, l'anno scorso, sia in Nazionale. Ci arrabbiavamo, di questa scarsa considerazione. Avevamo torto, ce l'ha detto Immobile.



ACERBI E LA DIFESA - Come avevamo - abbiamo ragione a dire che, alla Lazio, serviva un altro Acerbi in difesa. Vavro sicuramente sarà fortissimo - anche se Tare a conti fatti di difensori centrali ottimi ne azzecca uno su due - ma non mi è andato giù 'sto fattaccio che non fosse pronto al derby. Colpa mia: voglio tutto subito. Specialmente se la Lazio lo paga così tanto - e per la Lazio è tanto. Per quella cifra, voglio tutto e subito. Voglio vederlo, compiacermi in uno stream continuo di sue azioni, colpi di testa, tackle. Invece l'ho visto solo con la pettorina. Un vero peccato, ad oggi. Sicuramente mi ricrederò, e avremo il nuovo Skriniar in difesa. Però intanto il derby lo ha saltato, e ne manca solo un altro, per dire.



MISTERO MILINKOVIC - Poi qualcuno ci racconterà pure, magari, cosa succede a Milinkovic quando va in Serbia. Quale sono i poteri forti che lo fanno fuori, se c'è uno stregone cattivo, la Troika, il gruppo Bilderberg o chissà chi altro che ha deciso di non farlo giocare. Leggevo una domanda interessante, sul Corriere della Sera: è forte davvero, o ce lo stiamo immaginando - interpretazione libera di un pensiero più complesso, ovviamente. Se ce lo stiamo immaginando, lo stiamo facendo bene. Per fortuna siamo anche ufficialmente in ripresa, in uscita dalla sosta delle nazionali. Tifare Berrettini, Immobile, Leclerc è stato bello e intenso. Però adesso ridateci la Serie A.