Contro una squadra che cerca l'episodio, che se lo propizia, contro una Roma inferocita che trova subito il gol e la mette nel modo che preferisce, va tutto male. E vanno malissimo in molti, quasi tutti: la Lazio crolla di botto, e non si rialza più. La peggiore Lazio del 2022 scende in campo e prende gol, uno dopo l'altro. E non tira mai. Mai. E perde il derby nel modo più imperdonabile: senza ferocia, senza rabbia, senza motivazione, con la testa sbagliata. L'unico modo di affrontare il derby, la stracittadina, LA PARTITA, che un tifosoSi perde tutti, in questo derby, ma non posso - per rispetto verso di voi - non fare i nomi di alcuni singoli che hanno fatto di tutto per peggiorare una partita già messa male da(gol su rimbalzo dopo traversa e gol su punizione follemente lontana)qualcuno dimostra che questa maglia ha un peso che non riesce a tenere su. Il primo su tutti, il più fischiato:regala il calcio d'angolo che fa partire la Roma sopra dopo nemmeno un minuto, regalandoci e regalandosi un inizio da incubo, in un periodo in cui qualsiasi cosa fa diventa qualcosa di molto puzzolente.In qualche modo, se ci pensate, questo derby viene perso in maniera folle proprio con protagonisti. Contro una Roma che sta giocando malissimo, che in questa stagione ha sempre giocato mediamente male, la LazioNemmeno un tiro in porta la Lazio:non si fa tanto incartare da, ma più che altro soggiace di fronte ad una serie di sfighe, errori individuali, atteggiamenti imperdonabili, voce che grida nel deserto di Felipe Anderson.. Ma naltrimenti sparisce, nicchia, diventa di carta, con tutto smosciato, compreso quelle che servono in queste partite.il fumo negli occhi i nostri ce l'avevano davvero.. Ha giocato alla cieca, immerso negli incensi pentecostali delle sue domenicheIl brasiliano fa capire come mai condisponibile il campo difficilmente lo vede.Lo punta in maniera così banale e scialba che sembra farci un favore. Unica lucina, Romero entra, e ci mette rabbia, ci prova, fa in 15 minuti più di tutto il resto della partita del suo compagno brasiliano. Fa piuttosto sorridere poi il gol su punizione preso da Pellegrini: dLo chiedo agli addetti ai lavori, ai portieri: la palla finisce sotto l'incrocio, ma davvero non si poteva prendere? Non riesco a dare la colpa a. Strakosha: l'ennesimo intruppo di una stagioneA proposito:non mi è piaciuto, a partire dall'episodio di Milinkovic, fino alla gestione di quasi tutti i falli. Ma per favore, l'arbitro ha un peso talmente risibile che anche solo nominarlo è un insulto alla nostra intelligenza. Andiamo avanti, per favore.di gennaio è ovviamente del tutto bocciato da Sarri, che getta nella mischia un sedicenne piuttosto che farci gustareUna prece:, se esiste, risolva quella con Tare, se ritiene. Ma non dateci queste sessioni di mercato, sono offensive.offensivo l'approccio, un pugno in un occhio di chi è andato allo stadio e di chi la segue da casa, di un intero popolo che ha perdonato, ha scelto di credere in un progetto, lo sta sostenendo. Offensiva la testa e offensivo questo risultato, e come è arrivato. C'è solo una fortuna: che questa partita sia finita. E che nulla è per sempre: non è per sempre Acerbi, non è per sempre Igli Tare, per fortuna la Lazio rimane.